Rivoluzione temporanea in piazza Corvetto: chiude il sottopasso dalla Prefettura, attraversamento pedonale da Via Martin Piaggio ai "taxi"

Una rivoluzione ma solo temporanea. Il sottopassaggio di piazza Corvetto dietro alla Prefettura, verso via Martin Piaggio, verrà chiuso nei prossimi giorni per consentire l'avanzamento dei lavori di Cociv per il sestuplicamento della tratta ferroviaria tra Principe e Brignole nel progetto del nodo di Genova. Nell'area sono già stati posizionati i plinti per il semaforo temporaneo.

Il cambiamento - A causa di questa chiusura verrà realizzato un attraversamento pedonale temporaneo che andràda via Martin Piaggio, nei pressi della fermata dell'autobus all'angolo con via Palestro, al centro della piazza; poi dopo aver camminato lungo il marciapiede a semicerchio si potrà proseguire su una seconda serie di strisce pedonali verso l'area dei taxi all'incrocio con via XII ottobre. Lo scopo è quello di evitare il giro completo della piazza a chi vuole scendere verso via Roma.

Attenzione massima - L'assessore comunale alla Mobilità Sergio Gambino ha spiegato che i semafori "già da tre giorni sono tarati come se ci fosse l'attraversamento e non abbiamo riscontrato problemi di viabilità". La sperimentazione durerà anche la prossima settimana. Nel 2018 l'amministrazione Bucci sperimentò una soluzione simile ma fece presto marcia indietro a causa del traffico generato: "Sia come polizia locale che come ufficio di mobilità - conclude Gambino - abbiamo attenzionato l'area per far sì che questa modifica non crei ingorghi a uno snodo importante".

