Turismo: Genova tra le "migliori destinazioni al mondo 2025" per la guida Lonely Planet

Genova è stata recentemente inclusa tra le migliori destinazioni turistiche del mondo per il 2025 dalla rinomata rivista Lonely Planet. Un riconoscimento che, secondo il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e l'assessore regionale al Turismo, Luca Lombardi, premia il lavoro svolto negli ultimi anni dalla Regione, dal Comune e da tutti gli attori locali nel promuovere il territorio. "È un onore che la città capoluogo della Liguria sia stata premiata tra le migliori destinazioni al mondo per il 2025 da una rivista prestigiosa come Lonely Planet, un'autorità riconosciuta a livello globale nel settore del turismo. Questo riconoscimento è il frutto dell'importante lavoro di promozione fatto negli ultimi anni dalla Regione e dal Comune, in collaborazione con gli enti locali, gli operatori del settore e tutti coloro che credono nelle potenzialità del nostro territorio", hanno dichiarato in una nota congiunta il presidente e l'assessore.

Non solo Genova - Secondo Bucci e Lombardi, non solo Genova, ma tutta la Liguria sta conquistando sempre più spazio nelle rotte turistiche internazionali. "Non solo Genova, ma tutta la Liguria è ormai una meta turistica che si è affermata nei circuiti di viaggio internazionali. Genova non ha nulla da invidiare alle altre città d'arte italiane e con la sua capacità attrattiva sta al centro dei flussi turistici verso l'intera regione con tutte le sue eccellenze, ben conosciute e amate sia in Italia che all'estero", hanno continuato, sottolineando che il riconoscimento spinge a proseguire sulla strada della qualità, accessibilità e innovazione. "Questo riconoscimento ci sprona a continuare sulla strada intrapresa, investendo in qualità, accessibilità e innovazione per rendere la nostra offerta turistica sempre più competitiva e attrattiva. La Liguria non è solo una regione da visitare, ma un luogo da vivere, scoprire e amare", hanno concluso.

Bucci e Lombardi hanno espresso gratitudine a chi ha creduto nel potenziale di Genova: "Ringraziamo chi ha creduto nel potenziale di Genova e continua a lavorare ogni giorno per valorizzare le sue eccellenze. Questo premio è un grande traguardo, ma anche un punto di partenza per guardare al futuro con entusiasmo e ambizione, pronti ad accogliere i visitatori di tutto il mondo".

Attenzione concreta - "Essere inseriti tra le destinazioni Best in Travel di Lonely Planet è stato un riconoscimento di assoluto prestigio per la nostra città che premia sia il grande lavoro finalizzato a un prodotto turistico di qualità, sia le strategie che stiamo portando avanti per la promozione, a livello nazionale e internazionale, con gli stakeholder del territorio - dichiarano il facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi e l’assessore comunale al Turismo Alessandra Bianchi - Per le festività natalizie abbiamo voluto illuminare la città con il bollino di questo importante riconoscimento perché tutti i genovesi potessero esserne orgogliosi, inserendo installazioni luminose in città, dalla rotonda di piazzale Kennedy al MOG a largo Lanfranco, luoghi iconici annoverati anche nella guida Best in Travel, dai giardini di Brignole a piazza Fontane Marose e via Garibaldi".





