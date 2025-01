Genova, ZTL e shopping, Confcommercio: "Positiva sospensione natalizia, ora decisioni chiare e definitive"

L'esperimento dell'attenuazione della ZTL in funzione dello shopping natalizio piace ai commercianti. "Confcommercio Genova – dichiara il presidente Alessandro Cavo - esprime soddisfazione per la sospensione della ZTL nei quattro fine settimana compresi tra l’ultimo weekend prima di Natale e l’11-12 gennaio".

Paolo Bartolone, presidente del Civ Sestiere Carlo Felice e quindi esponente della zona più interessata, sottolinea che la sospensione della ZTL nei quattro fine settimana tra l’ultimo weekend prima di Natale e l’11-12 gennaio ha avuto un impatto positivo sul commercio della zona. "Questo provvedimento, frutto di un lavoro approfondito e meticoloso, ha avuto un impatto positivo - riassume Bartolone - sul commercio della zona, permettendo alle attività di operare con tranquillità e serenità durante il periodo natalizio".

"In merito alla ZTL – continua Bartolone – è stato fatto un grande sforzo, con il massimo impegno. Abbiamo studiato soluzioni innovative, come il progetto 'Kiss & Buy', e sono stati organizzati numerosi incontri e riunioni per esaminare in dettaglio ogni aspetto della questione."

"L'associazione - ribadisce Cavo - è disponibile a collaborare con l'amministrazione per individuare soluzioni sostenibili e condivise, in grado di soddisfare le esigenze dei cittadini e dei commercianti"

Manuela Carena, presidente Federmoda-Confcommercio, esprime un ringraziamento al facente funzioni sindAco Pietro Piciocchi e all’Assessore al Commercio Paola Bordilli per l'attenzione riservata alla questione, ma sottolinea "E' ormai urgente prendere una decisione definitiva sulla ZTL. La situazione attuale, aggiunge, crea confusione tra i cittadini, che non sempre sono certi dello stato della ZTL, alimentando incertezze. Inoltre, la misura ha causato una riduzione significativa del fatturato dei negozi durante il 2024, risultando dannosa per il commercio locale e inefficace nel migliorare la città".

"Per queste ragioni", continua la Carena, "chiediamo che la ZTL venga sospesa definitivamente e che si adottino misure più efficaci per la città e il commercio. È urgente creare nuovi parcheggi, una necessità prioritária, e migliorare i collegamenti urbani. Tra le soluzioni proposte, ribadiamo l'importanza di ripristinare la linea autobus n. 42, fondamentale per garantire un collegamento diretto e efficiente tra Albaro e il centro".

REGOLE PER I SALDI - La sosta a pagamento nelle “Blu Area” e nell’ “Isola Azzurra” - ovvero le aree gestite da Genova Parcheggi - sarà temporaneamente sospesa nei giorni di sabato 4 gennaio e sabato 11 gennaio 2025. Pertanto, i parcheggi in tali aree saranno gratuiti da sabato 4 a lunedì 6 compreso e sabato 11 e domenica 12 gennaio.

Nei due fine settimana di saldi sarà anche sospesa, a partire dal venerdì sera, la zona a traffico limitato di Piazza Fontane Marose. Torna dunque l’iniziativa promossa dall’assessorato al Commercio e dall’assessorato per la Mobilità integrata e i Trasporti per promuovere lo shopping su tutto il territorio cittadino.

"Dopo un primo weekend a dicembre per consentire gli ultimi acquisti natalizi – dichiarano l’assessore al Commercio Paola Bordilli e l’assessore alla Mobilità integrata e ai Trasporti Sergio Gambino – abbiamo voluto dare seguito a questa iniziativa concordata con le associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti, per far sì che i primi due weekend di saldi si possano svolgere con le massime agevolazioni possibili, non solo per gli esercenti, ma anche per i cittadini e per i numerosi turisti che stanno visitando la nostra città".

