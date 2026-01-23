Truffe domestiche, quali sono e come difendersi: i consigli dei Carabinieri (seconda puntata)
di Redazione
Truffe domestiche e non solo:
Finti Tecnici e Operatori: Persone che si presentano alla porta fingendosi impiegati di aziende di luce, gas, acqua o INPS per controlli fittizi.
La Truffa del Pacco: Il truffatore contatta la vittima, spesso un anziano, segnalando l'arrivo di un pacco per un parente e richiedendo un pagamento in contanti per la consegna.
Il Finto Nipote/Amico: Il truffatore si spaccia per un amico di un familiare, sostenendo un debito urgente da saldare con contanti o gioielli.
Finti Rappresentanti delle Forze dell'Ordine: Telefonate o visite di falsi carabinieri/poliziotti che avvisano di un incidente stradale causato da un parente, chiedendo denaro per evitare il carcere.
Ne abbiamo parlato in studio a LIGURIA LIVE, in onda su Telenord e telenord.it, con il Maggiore Pasquale Del Prete, Comandante della Compagnia CC Genova Centro.
Ecco il suo intervento.
