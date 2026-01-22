Trofeo Aragno, Ghiglione: "Edizione speciale nel ventennale della piscina"

È stata presentata la 19ª edizione del Trofeo Nazionale G.S. Aragno di Nuoto, in programma dal 23 al 25 gennaio presso la piscina Aquacenter I Delfini di Pra’, appuntamento ormai consolidato nel panorama natatorio italiano. Sarà un’edizione speciale anche per i suoi anniversari: i vent’anni dell’impianto Aquacenter e gli ottant’anni del Gruppo Sportivo Aragno, che verranno celebrati con iniziative dedicate.

La manifestazione continua a crescere per dimensioni e prestigio, come dimostrano i numeri: 30 società partecipanti, 907 atleti iscritti e oltre 4.600 presenze gara. In vasca saranno presenti numerosi protagonisti del nuoto nazionale, tra cui Lorenzo Altini, Flavio Mangiamele, Simone Dutto, Giorgia ed Emma Crepaldi, Angelica Piacentini, Pietro Colombo, Riccardo Rigazio, Anna Balbis e Bianca Capoferri. Accanto all’aspetto agonistico, spazio anche all’emozione, con la consegna delle targhe in memoria di Alessio Stefanelli e Mattia Medici, assegnate alle migliori prestazioni nei 200 dorso e nei 200 stile libero assoluti.

Non mancherà la vendita benefica della maglietta celebrativa, in edizione limitata, il cui ricavato è destinato a sostenere le spese di una famiglia il cui bambino è in cura all’Ospedale Gaslini.

Ecco le interviste con Marco Ghiglione (direttore Piscine di Pra') e Simona Ferro, vicepresidente e assessore allo sport di Regione Liguria.

