Trenord, in Lombardia 2400 corse al giorno per Olimpiadi invernali. Attività nuova linea per Milano Scalo Romana

Il cambio orario ha previsto anche il potenziamento dei collegamenti con Liguria e Piemonte

Il servizio ferroviario lombardo si prepara per Milano Cortina 2026: con l’orario invernale, in vigore dallo scorso 14 dicembre, l’offerta di Trenord si è potenziata fino a raggiungere le 2400 corse giornaliere. Fra le novità, l’attivazione della linea suburbana S19, che percorrendo la “Cintura Sud” collega Albairate e Milano Rogoredo con 62 corse giornaliere, con fermata anche a Milano Scalo Romana, nei pressi del Villaggio Olimpico.

Grazie alla nuova linea e alla deviazione a Milano Rogoredo della Milano-Mortara, in precedenza diretta a Milano Porta Genova, cresce da due a cinque corse all’ora per direzione l’offerta ferroviaria a Milano Scalo Romana, dove è possibile l’interscambio con la linea metropolitana M3.

Con le variazioni previste dal nuovo orario di Trenord, aumentano i treni a disposizione dei viaggiatori per raggiungere Milano Rogoredo, stazione di interscambio con i collegamenti Alta Velocità, Intercity, Regio Express, e per spostarsi lungo la Cintura Sud verso Milano Tibaldi-Università Bocconi, Milano Romolo (interscambio con linea metropolitana M2), Milano San Cristoforo (interscambio con linea metropolitana M4), e il Sud della città.

Il cambio orario ha previsto anche il potenziamento dei collegamenti con Liguria e Piemonte; la rimodulazione del collegamento transfrontaliero fra Como e Chiasso; più corse verso Lecco, Brescia.

I treni del servizio aeroportuale fra Malpensa e Milano Cadorna hanno visto l’aggiunta della fermata a Milano Domodossola Fiera, area che ospiterà il Media Center Olimpico.

Un’ulteriore dimostrazione del fatto che l’Italia sa arrivare preparata ai grandi appuntamenti internazionali, trasformando i Giochi in un’occasione concreta per rafforzare i servizi, migliorare la mobilità quotidiana e lasciare infrastrutture utili ai cittadini ben oltre Milano Cortina 2026.

