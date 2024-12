Trenitalia, record di Frecciarossa e nuove offerte invernali: mobilità sempre più capillare e sostenibile

L’orario invernale 2024 di Trenitalia porta una rivoluzione nel trasporto ferroviario italiano: record di Frecciarossa tra Milano e Roma, nuove tratte intermodali e un ampliamento dei servizi Intercity e Regionali per rispondere a una domanda sempre più diversificata. L’attenzione alla sostenibilità e al comfort rafforza il ruolo di Trenitalia come leader del settore, come riporta Ferpress.

Frecciarossa – La linea di punta di Trenitalia registra numeri da record: 100 collegamenti giornalieri tra Milano e Roma, con tempi di percorrenza sotto le tre ore per nove corse. Disponibili 50mila posti al giorno, di cui oltre 35mila sulla tratta Milano-Napoli. Grazie al Frecciarossa 1000 in doppia composizione, l’offerta si adatta alle fasce orarie di maggior richiesta, mentre nuove destinazioni come Gorizia arricchiscono le tratte.

Intercity e notte – L’offerta Intercity si amplia con nuove tratte e un focus sui collegamenti notturni, ideali per ottimizzare tempo e costi. Cresce la domanda (+7% rispetto al 2023) per soluzioni che, come i treni Euronight, connettono l’Italia con l’Europa, riducendo del 70% le emissioni rispetto all’aereo.

Regionale e Tap&Tap – Il servizio Regionale rinnova la flotta e introduce nuovi strumenti come il pagamento Tap&Tap. L’obiettivo è rendere più semplice e sostenibile ogni spostamento, grazie anche ai 180 collegamenti intermodali con bus e funicolari.

Turismo in treno – Per gli amanti dei viaggi esperienziali, Trenitalia offre tratte tematiche come il “Sicilia Express” e il “Treno della Befana”, insieme a percorsi storici e charter dedicati al turismo enogastronomico e culturale.

Sostenibilità e offerte – Tra le novità, biglietti digitali anche in biglietteria, promozioni per giovani e famiglie, e l’ingresso gratuito per animali domestici fino all’8 gennaio. “La nostra missione è migliorare l’esperienza di viaggio garantendo accessibilità e rispetto per l’ambiente” dichiarano da Trenitalia.