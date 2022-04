Trenitalia lancia il primo Frecciarossa 100% francese tra Parigi e Lione

di Edoardo Cozza

Una data storica dopo quella dell'avvio del Milano-Parigi, quando l'azienda italiana era diventata il primo operatore straniero nell'alta velocità transalpina

L’Alta Velocità in Francia parla sempre più italiano. Trenitalia ha inaugurato il 5 aprile, il suo primo collegamento AV completamente all’interno dell’Esagono, con un Frecciarossa 1000 che unisce le città di Parigi e Lione. Una risposta alle esigenze di un consistente numero di viaggiatori francesi pronti a scegliere il treno per i propri spostamenti a media e lunga distanza.

Il 5 aprile 2022 – riferisce Fsnews – diventa così una data storica per il trasporto ferroviario transalpino e continentale, che segue un’altra tappa fondamentale: il 18 dicembre 2021, con il servizio Milano-Parigi, Trenitalia è divenuto il primo operatore straniero a entrare nel mercato dell’AV francese, grazie alla liberalizzazione regolata dal quarto pacchetto ferroviario europeo. Da allora, in tre mesi e mezzo, sono stati circa 150mila i viaggiatori saliti a bordo, con un tasso di riempimento medio dell’87% e una prevalenza di richieste per le tratte internazionali, quelle che legano l’Italia e la Francia, rispetto a quelle esclusivamente interne al Paese dei Lumi.

Dopo quella di oggi, altra giornata da segnare in calendario sarà il 1° giugno, quando si aggiungeranno due treni d’andata e due di ritorno al giorno tra le due città francesi, con partenze da Parigi dalle 6:30 alle 20, partenze da Lione dalle 6:20 alle 20:30, un’offerta complessiva di 4.600 posti aggiuntivi al giorno e un aumento del 20% di treni tra le due città. Complessivamente diventeranno dieci i collegamenti interni alla Francia, considerando i quattro che si prolungano verso l’Italia.

"Come avevamo promesso, Trenitalia rafforza la sua offerta tra Parigi e Lione – ha dichiarato Roberto Rinaudo di Trenitalia France – per soddisfare le richieste e le esigenze dei viaggiatori. Con questi nuovi collegamenti, vuole partecipare attivamente allo sviluppo della ferrovia in Francia e fornire vere alternative di viaggio".

L’esperienza di viaggio si arricchisce anche con il magazine La Freccia Sans Frontières, l’edizione bilingue de La Freccia, con il primo numero ufficiale a disposizione dei viaggiatori tra Milano e Parigi. La rivista italiana accompagna da oltre un decennio i passeggeri delle Frecce nel Belpaese, con l’obiettivo di intrattenerli e stimolarli, proponendo loro idee di viaggio, occasioni di svago, buone letture, informazioni, curiosità e incontri con persone che hanno storie interessanti da raccontare.