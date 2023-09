Trasporto aereo: incontro tra Wizzair e il ministro Urso per rendere i viaggi maggiormente accessibili a un segmento più ampio della popolazione

In un passo in avanti significativo verso il miglioramento dell’accessibilità e della convenienza economica nel settore del trasporto aereo, Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha avuto ieri un positivo incontro con il Presidente di Wizz Air.





L’incontro ha avuto come oggetto le misure utili a rendere i viaggi aerei più accessibili a un segmento più ampio della popolazione, garantendo al contempo la crescita e la sostenibilità del settore aereo.

Durante l’incontro, Wizz Air, la terza compagnia aerea in Italia in termini di capacità, ha ribadito il suo costante impegno nel fornire tariffe aeree a basso costo, volte a rendere i viaggi più convenienti per i cittadini italiani sia sulle rotte nazionali sia internazionali della compagnia aerea. Il vettore ha evidenziato i suoi piani per espandere la propria presenza in Italia, raddoppiando in tre anni la flotta di aerei, e il suo impegno nel permettere ai cittadini di accedere a viaggi aerei a basso costo, abbinati a un’esperienza a bordo di alta qualità.





Nelle settimane precedenti Wizz Air aveva espresso in una specifica comunicazione al Governo italiano le proprie riserve in merito all’implementazione di massimali tariffari sui biglietti aerei.





Durante l’incontro di oggi, il Ministro Urso ha accolto con piacere l’impegno di Wizz Air nel voler garantire che i viaggi aerei rimangano accessibili a un vasto pubblico e ha evidenziato l’importanza di trovare un equilibrio tra l’accessibilità economica per i cittadini e il sostegno alla vitalità del settore aereo, chiarendo tutti gli aspetti relativi al decreto.





Questo dialogo produttivo rappresenta un passo significativo verso la creazione di un approccio collaborativo che affronti il duplice obiettivo di convenienza per gli utenti e di sostenibilità industriale nel settore. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha invitato Wizz Air a partecipare allo specifico dialogo multistakeholder sulla sostenibilità del settore che prenderà il via il 19 settembre presso la sede del Ministero. Entrambe le parti restano impegnate in ulteriori discussioni che andranno a beneficio sia dei passeggeri sia del settore aereo nel suo insieme.