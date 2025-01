Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria: pressioni per accelerare i lavori

L’Alta Velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria resta al centro del dibattito politico. Durante una conferenza stampa a Roma, rappresentanti di diverse forze politiche hanno sottolineato l’urgenza di completare l’opera, considerata fondamentale per la crescita del Sud e per garantire la mobilità in Calabria, come riporta Ferpress.

De Micheli – Paola De Micheli, ex ministro delle Infrastrutture, ha ricordato che il progetto ha preso forma durante il governo Conte 2: “Abbiamo deciso di investire soldi pubblici sull’Alta Velocità in Calabria, uno dei principali volani di sviluppo per il Sud e per il Paese intero”. Ha poi chiesto maggiore impegno al ministro Salvini: “Si impegni sull’Alta Velocità come fa sul Ponte. Vogliamo chiarezza sui fondi e che i lavori comincino da Reggio”.

Baldino – Vittoria Baldino, vicecapogruppo M5S alla Camera, ha evidenziato il grave ritardo nei lavori sulla tratta Sibari-Crotone: “Non riaprirà prima di giugno nonostante fosse prevista per gennaio. Alla Calabria serve la volontà politica di garantire il diritto alla mobilità”. Ha proposto un piano strategico regionale che coinvolga tutti gli attori del settore, sottolineando l’importanza di connettere l’Alta Velocità ai treni regionali per evitare inutili sprechi.

Antoniozzi – Alfredo Antoniozzi (FdI) ha sottolineato la necessità di una convergenza istituzionale: “Il Ponte sullo Stretto e l’Alta Velocità sono opere collegate. È fondamentale una sinergia tra tutte le parti politiche per portare avanti progetti strategici come questo”.

Conclusione – La realizzazione dell’Alta Velocità in Calabria resta una priorità politica per molti, ma mancano ancora piani definitivi e chiarezza sui fondi.

