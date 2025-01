L’Interporto di Prato entra nella ZLS Toscana: via libera a procedure più snelle

L’Interporto di Prato è ufficialmente parte della Zona Logistica Semplificata Toscana. Con l’approvazione del decreto del Consiglio dei Ministri, si aprono nuove opportunità per le aziende grazie a procedure più snelle e agevolazioni fiscali che mirano a rendere l’area intermodale un polo attrattivo per investimenti e sviluppo economico, come riporta Ferpress.

Procedure semplificate – Le aziende che operano o intendono insediarsi nell’Interporto di Prato beneficeranno di autorizzazioni più rapide e centralizzate. Lo sportello unico regionale o il Suap competente gestiranno tutte le richieste, riducendo i tempi dei procedimenti di VIA, VAS, AIA e AUA di un terzo. Inoltre, i termini per le autorizzazioni si riducono del 50%, e, in caso di mancata risposta entro i termini, le richieste saranno considerate approvate.

Agevolazioni fiscali – Le imprese potranno accedere a crediti d’imposta per l’acquisto di beni strumentali e sfruttare i vantaggi delle Zone Franche Doganali. Questi spazi permettono di depositare merci in sospensione di diritti doganali, effettuare lavorazioni in regime di temporanea importazione e semplificare le operazioni di esportazione o riesportazione.

Settori chiave – La ZLS Toscana è pensata per attrarre imprese manifatturiere, automobilistiche, elettroniche, logistiche e chimiche, offrendo una maggiore flessibilità operativa e riduzione dei costi.

Obiettivi e opportunità – “Con la ZLS puntiamo a promuovere investimenti e crescita economica. L’ampliamento dell’Interporto creerà nuovi spazi per le imprese, rendendo l’infrastruttura ancora più attrattiva”, spiega Antonio Napolitano, amministratore delegato dell’Interporto.

