Siemens accelera la mobilità elettrica in Italia con progetti innovativi

Siemens eMobility guida la rivoluzione della mobilità sostenibile in Italia con due progetti chiave: l’elettrificazione del trasporto pubblico in Toscana e la trasformazione di oltre 120 siti logistici in aree di ricarica avanzate, come riporta Ferpress.

Elettrificazione in Toscana – In collaborazione con Autolinee Toscane, Siemens sta realizzando 73 punti di ricarica per autobus elettrici a Firenze, Prato e Lucca. Le stazioni di ricarica, dotate di tecnologie all’avanguardia, garantiscono fino a 150 kW di potenza per veicolo e includono soluzioni per ottimizzare il consumo energetico e il monitoraggio delle operazioni. “Questa infrastruttura permette operazioni affidabili e sostenibili per il trasporto pubblico locale”, spiega l’azienda.

Rete IPLANET – Siemens è stata scelta anche da IPLANET per equipaggiare oltre 120 stazioni di servizio con punti di ricarica da 300-400 kW, integrati con sistemi di pagamento digitali, accessibilità per disabili e monitoraggio remoto. Le stazioni includono soluzioni scalabili per l’integrazione con energie rinnovabili, come installazioni fotovoltaiche e sistemi di accumulo di energia.

Tecnologia e sostenibilità – Entrambi i progetti riflettono la missione di Siemens: promuovere una mobilità sostenibile con tecnologie avanzate. “Stiamo trasformando il settore dei trasporti per un futuro più green”, ha dichiarato Markus Mildner, CEO di Siemens eMobility.

Impatto globale – Con oltre 100.000 punti di ricarica installati in 60 paesi, Siemens unisce competenza tecnologica e innovazione per accelerare la transizione energetica, consolidando il suo ruolo di leader nella mobilità elettrica.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.