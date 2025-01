Genova, presentata la nuova GNV Polaris: innovazione e sostenibilità. In arrivo altre tre navi tra cui la prima a dual fuel GNL

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

GNV Polaris, la nuova ammiraglia della flotta GNV, è stata presentata al porto di Genova. Progettata per unire comfort, innovazione e sostenibilità, questa nave rappresenta un passo avanti verso un trasporto marittimo più moderno e responsabile.

Presentazione – Il lancio di GNV Polaris segna un momento cruciale per il rinnovamento della flotta di GNV, compagnia del gruppo MSC. “Non è solo una nave, ma il simbolo della nostra visione”, ha dichiarato Matteo Catani, CEO di GNV, sottolineando l’importanza strategica del progetto per ridefinire gli standard nel settore marittimo.

Caratteristiche – Con una stazza lorda di 46.000 tonnellate e una lunghezza di 218 metri, GNV Polaris può ospitare fino a 1.500 passeggeri in 239 cabine e offre 3.100 metri lineari di capacità di carico. La nave è progettata per tratte ad alta intensità, come la Genova-Palermo, su cui è operativa dal 7 gennaio.

Servizi – A bordo, i passeggeri trovano spazi innovativi come il Seaview Lounge, il Market Place con cooking show, aree pet-friendly e tecnologie di comunicazione avanzate. “Ogni dettaglio è pensato per offrire un’esperienza unica”, ha aggiunto Matteo Della Valle, Chief Commercial Officer di GNV.

Sostenibilità – La nave adotta soluzioni avanzate per ridurre le emissioni, tra cui il sistema di cold ironing, illuminazione LED e pitture siliconiche. Queste innovazioni consentono una riduzione del 30% delle emissioni di CO2 rispetto alle unità attuali. "Abbiamo pianificato per il 2025 un investimento significativo di oltre 25 milioni di euro che si sommano ai costi di manutenzione ciclica ordinaria destinata al retrofit delle navi della flotta e finalizzato in particolare a ridurre l’impatto ambientale e a migliorare l’efficienza e la sicurezza" spiega Catani.

Futuro – Il 2025 sarà decisivo per GNV: dopo Polaris, entrerà in flotta GNV Orion, operativa da luglio, seguita da altre due navi alimentate a GNL, GNV Virgo e GNV Aurora, che porteranno ulteriori miglioramenti in termini di sostenibilità entro il 2026. “Investiremo 25 milioni per ammodernare la flotta esistente, adottando tecnologie per migliorare la sicurezza e ridurre i consumi”, dice l'ad Catani. GNV Virgo sarà la prima nave della compagnia ad essere dual fuel GNL, avrà una stazza lorda di circa 52.300 tonnellate, una lunghezza di 218 metri, una larghezza di 29,60 metri e potrà raggiungere una velocità massima di 25 nodi. Disporrà di oltre 420 cabine e avrà una capacità di carico di 1785 passeggeri e di 2780 metri lineari.

Gli Spazi- Con GNV Polaris, GNV conferma il suo impegno per un trasporto marittimo più moderno e sostenibile, un passo decisivo per il futuro del settore. Tuttavia l'amministratore delegato solleva il tema dello spazio nel porto di Genova, "A Genova, la carenza di spazi operativi resta una sfida per GNV. Otre agli spazi di Stazioni Marittime, insufficienti per le operazioni attuali, la compagnia utilizza aree aggiuntive presso terminal come Spinelli e Messina, soprattutto nei picchi di attività. Con l’arrivo di navi più grandi, sarà necessario stabilizzare questi spazi e ottimizzare l’uso delle aree disponibili, coinvolgendo l’Adsp. La crescita della flotta, infatti, richiede maggiori spazi per operazioni sicure ed efficienti, riducendo al contempo le emissioni".

