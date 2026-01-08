Trasporti, scatta prima ondata di scioperi del 2026: stop a bus, aeroporti e ferrovie tra oggi e il 10 gennaio

Prende il via l’ondata dei primi scioperi del 2026 nel settore dei trasporti, con disagi diffusi su tutto il territorio nazionale. La mobilitazione è iniziata oggi con lo stop di bus, tram, treni e metropolitane a livello locale, provinciale e regionale, indetto da diverse sigle sindacali.





Le proteste coinvolgono, tra gli altri, il personale della società Tua nelle province di Pescara, Chieti, Teramo e Lanciano, i lavoratori del trasporto pubblico locale in Abruzzo, il personale della società Sasa di Bolzano e quello della divisione Ferro e del personale viaggiante delle linee vesuviane della Eav di Napoli, fermo per 24 ore.





Domani, 9 gennaio, lo sciopero interesserà per l’intera giornata il trasporto pubblico locale in Sardegna. Previsti inoltre forti disagi negli aeroporti milanesi: si fermeranno per 24 ore i lavoratori di Swissport Italia e di Airport Handling negli scali di Linate e Malpensa. Sempre domani incroceranno le braccia per 24 ore le hostess di EasyJet e per 8 ore quelle di Vueling.





Dalle 21 di venerdì 9 alle 21 di sabato 10 gennaio è in programma anche uno sciopero nazionale delle Ferrovie. Trenitalia avverte che cancellazioni e ritardi potrebbero verificarsi anche prima e dopo l’orario ufficiale dell’agitazione. Per il trasporto regionale, nei giorni feriali, saranno garantite le fasce di servizio essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.





Il 10 gennaio, infine, è previsto uno sciopero nazionale di 8 ore dei dipendenti di Rfi addetti alla manutenzione delle infrastrutture. I passeggeri sono invitati a informarsi prima di mettersi in viaggio.

