Trasporti a Genova: lavori serali sulla metro, variazioni alle linee 825 e 932

Settimana di interventi e modifiche per la rete del trasporto pubblico genovese. AMT ha comunicato un programma di manutenzioni serali sulla metropolitana, una sospensione temporanea della linea 825 e una variazione di orari per la linea 932 legata al cambio dell’ora.

Da lunedì 27 a giovedì 30 ottobre, la metropolitana chiuderà anticipatamente per consentire test e lavori di manutenzione sui nuovi treni e sugli impianti ferroviari. Le ultime partenze saranno alle 21.10 da Brin per Brignole e alle 21.17 da Brignole per Brin. Durante la chiusura, il collegamento serale con la Valpolcevera sarà garantito dalla linea 9 (Caricamento – Brin – Pontedecimo).

Domenica 26 ottobre, invece, la linea 825 sarà sospesa in alcune fasce orarie per permettere lo svolgimento del 6° Slalom Busalla–Crocefieschi. Non verranno effettuate le corse da Busalla per Vallenzona delle 9.05 e 16.30, e da Vallenzona per Busalla delle 9.50 e 17.25.

Infine, a partire da lunedì 27 ottobre, cambiano gli orari della linea 932 per l’adeguamento all’ora solare: nei giorni feriali la corsa da Rivarolo per il Santuario partirà alle 14.53 (anziché alle 15.53), mentre quella di ritorno resta fissata alle 17.15. Nei giorni festivi, la partenza da Rivarolo sarà alle 14.58, sempre con rientro dal Santuario alle 17.15.

