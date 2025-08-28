Trapianto di fegato salvavita, Nicolò: "Grazie per la professionalità dimostrata"

GENOVA - All’ospedale Policlinico San Martino di Genova è stato eseguito con successo un trapianto di fegato salva-vita su un giovane di 32 anni ricoverato in rianimazione per insufficienza epatica fulminante, insorta dopo l’inalazione di fumi tossici durante un incendio. Grazie alla rete nazionale dei trapianti e alla tempestività dell’équipe medica, lo scorso 26 agosto il paziente ha ricevuto un nuovo organo.

“Desidero ringraziare il San Martino, i professionisti della rete trapianti ligure e, in particolare, il dottor Enzo Andorno e la sua équipe per l’impegno, la sensibilità e la competenza che ogni giorno mettono al servizio dei pazienti – dichiara l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò –. Ogni donazione rappresenta un gesto di straordinaria solidarietà, capace di restituire speranza e vita a chi si trova in condizioni critiche”.

Prosegue la campagna di comunicazione di Regione Liguria per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della donazione di organi e tessuti: lanciata negli scorsi mesi sui canali social, sarà presente anche sui bus urbani ed extra urbani della Regione Liguria e negli stabilimenti balneari del Ponente ligure.

La campagna ha come obiettivo quello di promuovere la consapevolezza e incoraggiare l’espressione della propria volontà in materia di donazione: una scelta individuale che può trasformarsi in un dono di vita per molti altri.

https://www.regione.liguria.it/homepage-salute/accesso-rapido/campagna-donazione-organi-e-tessuti.html

