Transport: AdSP Mar Ligure Occidentale, incontro al vertice per Assiterminal, Confitarma e Fedespedi

Nei giorni scorsi, presso la Sala dei Protettori di Palazzo San Giorgio, si sono svolti tre incontri tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e le associazioni di categoria Assiterminal, Confitarma e Fedespedi.

Presenti in rappresentanza dell’Ente il Commissario straordinario Ammiraglio Massimo Seno, il Commissario aggiunto Prof. Alberto Maria Benedetti, il Segretario Generale Avv. Paolo Piacenza e i Direttori Dott. Marco Sanguineri e Avv. Antonella Traverso. La delegazione di Assiterminal era rappresentata dal Presidente Luca Cognolato, accompagnato dal Past President Luca Becce e dal Direttore Generale Alessandro Ferrari. Per Confitarma, invece, erano presenti il Presidente Mario Zanetti e il Vicepresidente del Gruppo Tecnico Porti e Infrastrutture, Roberto Alberti. Per Fedespedi hanno partecipato all’incontro il Presidente Dott. Alessandro Pitto insieme al Dott. Giampaolo Botta, Delegato Fedespedi in seno al working group SEA di FIATA, e al Dott. Andrea Patrone, consigliere Fedespedi nonché Vicepresidente del Maritime and Ports Advisory Body.

Con gli incontri di questa settimana, proseguono le interlocuzioni intraprese tra i vertici di AdSP e delle associazioni di categoria di riferimento per la comunità logistico portuale dei Ports of Genoa con l’obiettivo di confrontarsi su tematiche di interesse marittimo ed economico condividendo informazioni strategiche in ordine alla transizione green attraverso l’utilizzo di fonti energetiche alternative e a basso impatto ambientale, alla digitalizzazione dei processi amministrativi nonché alla gestione delle aree portuali, con uno sguardo alle tematiche dell’intermodalità e alle relative iniziative infrastrutturali in corso e future.

Queste occasioni di confronto si confermano un importante momento per rafforzare il dialogo e individuare modalità di collaborazione volte a promuovere la competitività del cluster portuale.