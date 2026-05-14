Tragedia alle Maldive: due docenti di UniGe e la figlia di una di loro tra i cinque sub morti durante un'immersione

Cinque cittadini italiani sono morti durante un’immersione subacquea alle Maldive, nell’atollo di Atollo di Vaavu. La notizia è stata confermata prima dalla polizia maldiviana, poi dal consolato italiano e successivamente dalla Farnesina. Secondo quanto emerso nelle prime ore successive alla tragedia, tra le vittime c'è Monica Montefalcone, (nella foto, al centro), docente e ricercatrice dell’Università di Genova, la figlia Giorgia Sommacal (nella foto, a destra) e Muriel Oddenino (nella foto, a sinistra) assegnista di ricerca. Le altre due vittime sono il padovano Gianluca Benedetti, capobarca, e il sub ossolano Federico Gualtieri.

La docente Monica Montefalcone, era professore Associato di Ecologia presso il DISTAV dell’Università degli Studi di Genova, specializzata in ecologia marina costiera, conservazione degli habitat bentonici e studio degli effetti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi marini. Con oltre 130 pubblicazioni scientifiche internazionali, coordinava numerosi progetti nazionali ed europei dedicati alla tutela del mare, al monitoraggio ambientale e al ripristino delle praterie di Posidonia oceanica. Era inoltre attiva in organismi scientifici internazionali, tra cui IUCN e UNEP/MAP-SPA/RAC.

Secondo le prime informazioni, il gruppo stava partecipando a un’attività di diving partita da una safari boat nella zona dell’atollo quando sarebbe scattato l’allarme per la scomparsa dei subacquei. Gli agenti avrebbero ricevuto la segnalazione della scomparsa intorno alle 13.45 e, durante le ricerche, avrebbero poi ritrovato i corpi. Al momento non sono stati diffusi ufficialmente i nomi delle vittime né le cause della tragedia. Secondo le informazioni disponibili, i cinque erano usciti per un’immersione dalla safari boat «Duke of York», nei pressi di Alimathà. Si sarebbero tuffati in acqua prima di mezzogiorno e non sarebbero più riemersi.

Secondo le prime informazioni, scrive il quotidiano on line Edition.mv i cinque turisti a bordo della Duke of York, un'imbarcazione da crociera subacquea gestita da stranieri, sono scomparsi durante un'immersione vicino ad Alimathaa. Si sono immersi al mattino e l'equipaggio ne ha denunciato la scomparsa quando, a mezzogiorno, non erano ancora riemersi. Sebbene la polizia abbia confermato di aver avviato un'indagine sulla morte, le cause del decesso rimangono al momento sconosciute e non è ancora stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale. Anche oggi le condizioni meteorologiche nel sito di immersione erano sfavorevoli, tanto che il servizio meteorologico aveva emesso un'allerta gialla per la zona, ancora in vigore.



La tragedia è stata confermata dalla Farnesina. "In seguito a un incidente occorso durante un'immersione subacquea, cinque connazionali sono deceduti nell'atollo di Vaavu, nelle Maldive”, si legge in una nota. I cinque sarebbero morti “per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Le autorità delle Maldive stanno ancora ricostruendo l'accaduto. "La Farnesina e l'ambasciata d'Italia a Colombo seguono il caso con la massima attenzione sin dalla prima segnalazione, provvedendo a prendere contatto con i familiari delle vittime per fornire ogni necessaria assistenza consolare".

"Una tragedia, non posso aggiungere altro", ha dichiarato la console Giorgia Marazzi.

La Farnesina e il consolato italiano stanno seguendo il caso e mantenendo i contatti con le famiglie delle vittime.

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