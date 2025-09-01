Tpl, Abruzzo: introdotti abbonamenti flessibili e pagamenti contactless

Nell’ultima seduta della Giunta della Regione Abruzzo, è stata disposta l’introduzione di un titolo di viaggio di tre giorni utilizzabile anche in giorni non consecutivi rivolto a corse a studenti universitari, ITS, lavoratori dipendenti, autonomi, tirocinanti e apprendisti”. A comunicarlo l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Umberto D’Annuntiis.

“Si tratta di un un carnet da sei corse, utilizzabile per le tratte che collegano la residenza personale alla sede di lavoro o studio, presentando una semplice autodichiarazione al momento dell’acquisto. L’agevolazione è valida per le corse interurbane, suburbane, ordinarie e nelle aree interne. Una ulteriore innovazione deliberata dalla Giunta Marsilio riguarda l’estensione dell’abbonamento mensile nominativo ‘lunedì-venerdì’, anche alle tratte inferiori ai 40 km, finora escluse.

È stato altresì implementato il pagamento contactless tramite bancomat, carte di credito, smartphone o smartwatch, che permetterà di accedere al servizio in maniera immediata, senza dover acquistare biglietti cartacei. Tale modalità di pagamento, garantirà anche di usufruire della tariffazione automatica ‘best fare’, in cui è il sistema a calcolare in automatico la soluzione più conveniente: laddove nel corso della medesima giornata si effettuassero più corse con lo stesso metodo di pagamento contactless, non si spenderà mai più del prezzo di un biglietto giornaliero.

È una garanzia di risparmio e semplicità che elimina ogni rischio di errore e rende il servizio ancora più accessibile. Queste misure – ha concluso D’Annuntiis – rappresentano un passo importante verso un trasporto pubblico più moderno e competitivo, capace di offrire opportunità di risparmio e migliore fruizione del servizio, e sono pensate per chi viaggia occasionalmente e ha bisogno di soluzioni flessibili”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.