Toti ai domiciliari, reggente Piana a Telenord: "Ammiro il presidente per il suo coraggio e senso di responsabilità"

"Io ammiro veramente Toti per il suo coraggio e senso di responsabilità nel mantenere l'incarico, dato che sarebbe più facile difendersi meglio dando le dimissioni. Sul punto valuterà con il suo legale, oggi sta tenendo duro in una situazione particolare ed è difficile esprimersi". Così Alessandro Piana, vicepresidente della giunta regionale della Liguria, oggi reggente facente funzioni, ai microfoni di Telenord in margine a un evento a Taggia sull'olivicoltura.

Sulla reggenza, Piana dice: "La prevede lo statuto regionale, molte volte quando la cosa fa comodo si fa spesso appello ai padri costituenti e allora la legge regionale dice questo, non è stato mio desiderio ma conseguenza indagine".

"Abbiamo tutte le carte in regola come giunta per portare avanti partite di finanziamento fondamentali e storiche per finalmente togliere la Liguria dall'immobilismo infrastrutturale che l'ha attanagliata per anni. Lo dobbiamo ai liguri e siamo uniti a livello giunta e consiglio come maggioranza per portare avanti queste sfide"

"Ieri abbiamo svolto una normale seduta di giunta, su delibere di ordinaria amministrazione, facendo poi il punto sul lavoro da portare avanti. Ci sarà a breve una riunione per afffrorntare sfide importanti"