Liguria: associazioni ricreative, fondi regionali per 75mila euro

La Regione Liguria ha ufficialmente aperto i bandi per i contributi 2025 destinati alle associazioni locali che promuovono attività ricreative e amatoriali. L’iniziativa conferma l’impegno delle istituzioni nel sostenere progetti innovativi che favoriscano il benessere e la socializzazione attraverso il tempo libero.

Bilancio - Al via la possibilità di accedere a contributi per il 2025 destinati a sostenere le associazioni del territorio ligure impegnate nella promozione del tempo libero. A disposizione ci sono 75 mila euro che verranno suddivisi tra progetti che spaziano da eventi musicali a laboratori di ceramica, passando per attività escursionistiche non competitive e raduni di interesse sociale. Il vicepresidente della Regione Liguria, Alessandro Piana, ha confermato l’impegno della Regione nel supportare le realtà locali che operano in questo ambito.

Valorizzazione – Le iniziative finanziate dal bando hanno l’obiettivo di valorizzare il tempo libero come strumento di benessere individuale e collettivo. Secondo il vicepresidente Piana, le attività devono non solo stimolare la cultura del tempo libero, ma anche rafforzare il tessuto sociale e le tradizioni locali. "Le iniziative sostengono la socializzazione, in particolare tra i giovani e le persone anziane", ha sottolineato. Questo approccio mira a stimolare una maggiore partecipazione sociale, incentivando la collaborazione tra diverse generazioni e gruppi sociali.

Innovazione – Le associazioni che intendono partecipare al bando devono presentare progetti innovativi che rispondano alle esigenze di socializzazione e benessere della comunità. Attività come eventi culturali, sportivi o artistici sono le principali destinatarie dei fondi, ma il bando incoraggia anche iniziative che possano includere nuovi modelli di socializzazione e coinvolgimento. La Regione, da parte sua, sta lavorando per aumentare gli stanziamenti futuri, con l’intento di ampliare ulteriormente i benefici per il territorio ligure.

Accesso – Per partecipare al bando, le associazioni devono consultare la pagina dedicata sul sito della Regione Liguria, dove sono disponibili tutte le informazioni e i modelli di domanda necessari per accedere ai contributi. La scadenza per la presentazione delle richieste è stata fissata per il prossimo mese, con una procedura che punta a semplificare l'accesso ai fondi per tutti i soggetti interessati.

Dichiarazioni – "L’entusiasmo e la partecipazione crescente che registriamo ogni anno – ha commentato Piana – confermano l’importanza di ottimizzare le risorse a disposizione, con l’obiettivo di soddisfare sempre più associazioni e progetti". Il vicepresidente ha inoltre annunciato che la Regione sta già lavorando per incrementare gli stanziamenti futuri, per rispondere meglio alle necessità di tutte le realtà locali.

