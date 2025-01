Liguria spreca 40% dell'acqua potabile: intervento della Regione per riduzione perdite

La Liguria si trova ad affrontare un'emergenza idrica con il 40,1% dell'acqua potabile dispersa, un dato che preoccupa le istituzioni regionali e impone interventi urgenti. Un ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale impegna la Giunta Bucci a destinare risorse per ridurre gli sprechi, con una particolare attenzione alla provincia della Spezia, dove la dispersione raggiunge livelli drammatici.

Dispersione idrica - Secondo l’analisi emersa dal Consiglio regionale, la dispersione dell’acqua potabile in Liguria è un fenomeno allarmante. La provincia della Spezia, con il 56,4% di acqua sprecata, è la più colpita. Seguono Imperia (41,6%), Genova (35,2%) e Savona (34,8%). Un dato che riflette l’insostenibilità della gestione delle risorse idriche in una regione dove, soprattutto durante l’estate, le risorse idriche sono messe a dura prova.





Genova e grandi centri – Nel capoluogo ligure, Genova, circa un terzo dell’acqua potabile viene disperso. La situazione è simile anche alla Spezia, con un dato che supera il 50%, mentre a Savona e Imperia la situazione è relativamente migliore, ma comunque preoccupante. "Durante il periodo estivo anche nella nostra Regione vi è un quadro di elevata criticità", sottolinea Davide Natale, consigliere regionale del Partito Democratico, evidenziando che la dispersione porta alla necessità di misure restrittive da parte dei sindaci.





Crescita dei costi – Un altro aspetto critico riguarda il costo dell’acqua. Nel 2023, il costo medio della bolletta per una famiglia di tre persone in Liguria è stato di 495 euro, con un aumento del 4,2% rispetto al 2022 e un incremento del 37,9% negli ultimi cinque anni. "Un dato superiore alla media nazionale", osserva Natale, evidenziando il peso economico crescente per le famiglie liguri.





Fondi regionali – L’ordine del giorno approvato impegna la Giunta Bucci a destinare risorse dal Fondo strategico regionale per ridurre la dispersione di acqua. "Ogni anno verranno reperite adeguate risorse per interventi mirati alla riduzione della dispersione idrica", afferma l'assessore regionale al Ciclo delle acque Luca Lombardi, che sottolinea come una corretta gestione delle risorse idriche sia fondamentale per garantire la disponibilità di un bene prezioso come l’acqua.





Il futuro – Nel documento, si fa riferimento alla necessità di un piano nazionale per la riduzione degli sprechi idrici, che dovrà essere richiesto dal governo regionale durante la Conferenza Stato-Regioni. L’obiettivo è non solo ridurre la dispersione, ma anche sensibilizzare la popolazione e le amministrazioni locali a gestire l’acqua in modo più efficiente.

