Genova, Skymetro, assessore De Fornari: "Demolizione 'Firpo' non è in programma"

"Non c'è alcun progetto di spostamento e demolizione dell'istituto Firpo". Con queste parole, l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Genova, Pietro De Fornari, ha risposto a un'interrogazione urgente in consiglio comunale, dissipando le voci su un possibile abbattimento della scuola secondaria di secondo grado di Marassi, a causa del futuro tracciato dello Skymetro.

Skymetro - Il progetto della metropolitana sopraelevata, che collegherà Brignole alla Val Bisagno, è al centro del dibattito pubblico, ma De Fornari ha voluto chiarire che, al momento, il tracciato dello Skymetro "passa a margine dell'istituto Firpo". Sebbene non ci siano piani per la demolizione, l'assessore ha confermato che il Comune è impegnato in un approfondito lavoro tecnico per garantire che il progetto rispetti sia gli aspetti strutturali sia quelli operativi della scuola.





Chiarimenti - La questione era stata sollevata dalla consigliera del Pd Donatella Alfonso, che aveva chiesto se la demolizione fosse legata a un possibile trasferimento dell'istituto Firpo. Alfonso aveva anche ipotizzato che, in caso di spostamento, l'edificio che oggi ospita il carcere potesse essere destinato ad accogliere la scuola. Tuttavia, De Fornari ha respinto questa eventualità, chiarendo che non c'è alcun piano di trasloco del penitenziario.





Sicurezza e compatibilità - "Il mio obiettivo è disporre di un progetto che sia compatibile con la scuola sia dal punto di vista strutturale che operativo", ha sottolineato De Fornari. Per questo motivo, ha già preso contatti con la Città Metropolitana per verificare la fattibilità del progetto. L'assessore ha precisato che le voci circolate su una presunta bocciatura del progetto da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici non sono veritiere. Le diverse versioni del progetto sono, in realtà, il frutto di un continuo confronto tecnico per migliorare la pianificazione.





Prospettive - Nonostante la rassicurazione, la questione rimane aperta. L'assessore ha invitato a proseguire il dialogo con tutte le parti coinvolte per evitare conflitti tra lo sviluppo delle infrastrutture urbane e le esigenze delle scuole e delle comunità locali. Il progetto dello Skymetro, una metropolitana sopraelevata che potrebbe cambiare la mobilità cittadina, continua a essere oggetto di discussione. Le soluzioni definitive si aspettano a breve, ma nel frattempo, la tutela degli istituti scolastici rimane una priorità.

