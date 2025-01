Verso le Comunali, Sanna propone un sondaggio sui candidati: "Vediamo cosa pensano i cittadini"

Un sondaggio per capire se i nomi dei possibili candidati del centrosinistra alla corsa per diventare Sindaco di Genova sono graditi agli elettori e, tra loro, chi lo è di più: è questa la proposta lanciata da Armando Sanna, capogruppo del Pd in consiglio regionale, durante un’intervista al TGN Today. In questi giorni molti nomi sono stati accostati al centrosinistra in vista delle elezioni amministrative genovesi di primavera: da Carla Sibilla ad Adriana Del Borghi, sono veramente queste le personalità vincenti?

L’importanza del confronto – "Penso che sarebbe interessante avere un’indicazione sul gradimento degli elettori. I tanti nomi che girano in questo momento meritano un riscontro concreto", ha affermato Sanna, sottolineando l’esigenza di individuare un candidato che goda di una reale approvazione popolare. "La città ci chiede un nome - ha detto il capogruppo Pd - è giusto che noi ascoltiamo la città".

Sanna candidato? - "Io amo molto la competizione elettorale, è un momento bellissimo, e mi sono sempre messo a dispozione del partito senza mai tirarmi indietro - spiega a Telenord - se mi sarà chiesto di impegnarmi in prima persona lo farò e comunque sarò a supporto di chiunque sia il candidato che sarà scelto".

Ruolo del Partito Democratico – "Il Pd, con il suo 30%, è una forza fondamentale. E' stato creato un gruppo di lavoro di dieci persone per portare avanti le consultazioni, coinvolgendo il segretario provinciale D'Angelo, i consiglieri regionali e i consiglieri comunali uscenti", ha spiegato il capogruppo.

Problemi prioritari – Tra le urgenze individuate, Sanna ha menzionato la pulizia urbana, la sicurezza e la tassazione dei rifiuti, definita "la più alta d’Italia". "Dobbiamo correre e parlare dei temi reali che interessano i cittadini", ha aggiunto, ribadendo la necessità di velocizzare i processi decisionali. "E' spesso facile dire quello che non va - aggiunge - noi invece dobbiamo distinguerci per la nostra capacità di spiegare agli elettoriche cosa possiamo fare in alternativa".

Critiche al civismo – Sanna ha poi lanciato una frecciata al modello di civismo promosso dal presidente Bucci, sottolineando che "le operazioni oggi sono guidate da Fratelli d’Italia e Lega. Questo non è vero civismo".

Competizione aperta – Guardando al futuro, Sanna ha concluso: "Il momento più bello sarà la competizione. Serve una figura in grado di prendersi responsabilità e guidare la città con credibilità".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.