Liguria, autostrade: Consiglio regionale chiede di eliminare i pedaggi su tutti i tratti con i cantieri

Il Consiglio regionale chiede di eliminare i pedaggi su tutti i tratti con i cantieri. Lilli Lauro, consigliere di maggioranza, ha presentato un emendamento all’ordine del giorno presentato dal Pd, chiedendo di estendere la richiesta di esenzione per il pagamento dei pedaggi a tutte le autostrade interessate dai cantieri. “Oramai è diventato uno sport estremo venire in Liguria percorrere le autostrade, vorremo estendere l’odg della minoranza a tutta la Liguria”.

“Sulla base di quello che è successo a fine anno con i treni, che abbiamo fermato gli aumenti per i molti disagi, anche per quanto riguarda le autostrade ci impegneremo. L’obiettivo è far capire ad Aspi che il pedaggio si paga se le autostrade funzionano, quindi siamo favorevoli”, così il presidente Marco Bucci si espresso sul tema.

“Le manutenzioni sono fondamentali, ma è altrettanto urgente trovare soluzioni che compensino i disagi per i territori coinvolti”, è la sintesi delle richieste del Pd in aula.

Tutto è partito da una discussione sulla A6, oggetto dell'odg del Pd, in cui si sottolinea come i lavori di manutenzione lungo l’autostrada A6 tra Mondovì e Savona stanno generando significativi disagi per automobilisti e mezzi pesanti. I restringimenti di carreggiata e la circolazione su un’unica corsia stanno rallentando i tempi di percorrenza, spingendo i territori interessati a chiedere un’esenzione del pedaggio per compensare i disagi. Tra tunnel e viadotti, i cantieri attivi lungo l’A6 sono numerosi. Interventi di adeguamento sismico, manutenzione delle barriere di sicurezza e aggiornamenti strutturali coinvolgono diverse tratte, con chiusure parziali fino al 2025. Ad esempio, tra Millesimo e Altare, la carreggiata è ridotta in più punti per i lavori sui viadotti San Bernardo, Colla e Bormida di Pallare. a situazione crea spesso ingorghi che allungano i tempi di percorrenza del tratto autostradale, rendendolo meno competitivo rispetto alla viabilità ordinaria. Questo provoca un riversamento del traffico su strade urbane e provinciali, con ulteriori complicazioni per i territori limitrofi, in particolare la Val Bormida. I pendolari, i turisti e il traffico pesante, soprattutto verso il porto di Savona, sono i più penalizzati.

