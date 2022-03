Toti a Telenord lancia la volata a Bucci e presenta la sua convention

di Redazione

"La pandemia? Probabilmente la cosa più seria che abbiamo affrontato nelle nostre vite"

Il presidente della Regione Giovanni Toti è stato ospite della trasmissione di Telenord "Primo Piano" Toti ha toccato tanti argomenti di stretta attualità. A cominciare dalla serata organizzata per lanciare il suo comitato in sostegno di Marco Bucci in vista delle prossime elezioni amministrative. "Mi ha fatto piacere vedere seduti attorno al tavolo così tanti personaggi importanti del mondo dell'imprenditoria e delle professioni, in generale della città, venuti a sentire il sindaco ma anche a sostenerlo, spendendo qualche soldo, in trasparenza perchè la politica ha i suoi costi. Un segno di fiducia per una amministrazione che ha fatto bene, che ha avuto un ottimo rapporto a livello istituzionale. Sono contento che siano venute figure importanti per il Paese non solo per la Liguria. Penso al mondo di Confindustria Nautica, con San Lorenzo, cantieri che dall'anno scorso sono quotati in Borsa, sono una delle nostre eccellenze. Penso ad imprenditori genovesi come Mario Costantino di Europam che ci sostiene da sempre e ha sempre difeso la possibiltà di sostenere la parte politica con il proprio denaro. C'erano i cantieri come di Amico, dove Spielger fa "curare" il suo yacht.".

Il giorno prima, sempre negli studi di Telenord, Ariel Dello Strologo aveva detto di non essere spaventato, nel caso ovviamente di vittoria, dall'eventualità di "coabitare" con Toti, di doversi trovare a trattare con lui. La risposta è abbastanza lapidaria. "Credo proprio che il mio interlocutore continuerà ad essere ancora Bucci, che ha fatto bene e si merita la conferma".

Qualche anticipazione della Convention che Toti il 26 marzo prossimo all'Acquario. "Cambiamo" inviterà leader centristi come Matteo Renzi o c Carlo Calenda? "Non chiamaremo i leader nazionali di altre formazioni, vogliamo concentrarci e confrontarci sui nostri programmi e sulle cose da fare. Non parleremo di massimi sistemi, ma delle nostre città, di Genova e di La Spezia e di tutte le altre dove dove si voterà e sono presenti le nostre liste. Cose molto concrete, con le quali vorremmo definire cosa è veramente di centro, un'area in questo momento molto frammentata. Chi si attende del gossip politico, sarà deluso, parleremo di cose noiosamente concrete...".

Nella giornata del ricordo delle vittime per il Covid il presidente della Regione Giovanni Toti ha voluto ricordare così chi non ce l'ha fatta. "Ne parliamo oggi, ne parleremo ancora a lungo, perché per ognuno di noi la pandemia è stata probabilmente la cosa più seria che abbiamo affrontato nelle nostre vite. Quello che è successo è dentro di noi. Vengono in mente le persone che non ce l'hanno fatta, quelle che non è stato possibile salvare perché la scienza allora non aveva ancora gli strumenti adatti per contrastare questo virus. Chiamarli eroi? Non so, di sicuro hanno pagato il prezzo più alto, ed il modo migliore di onorarli è è dimostrare di avere imparato la lezione. Perché sarebbe molto triste il contrario".

L'ultimo accenno è per l'avventura della scorsa settimana a Dubai. "E' stato un orgoglio che la Liguria abbia avuto quello spazio al Boat Show. Vedere nei posti d'onore il fior fiore della nautica ligure, c'erano molte delle nostre migliori aziende, c'era perfino la vernice Boero, è stato bello. Il fatto che un terminalista importante come Dp Wolrd verrà a Genova a maggio rappresenta un successo straordinario".