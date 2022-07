Torna "Cairo Medievale": l'atmosfera del 1400 fra musica, spettacoli e animazione

di Marco Innocenti

Dopo lo stop per la pandemia, riparte la rassegna che illumina le strade e le piazze della cittadina savonese

Torna, dopo lo stop imposto dalla pandemia, “Cairo Medievale”, la rassegna che dal 5 al 10 agosto riporterà l'atmosfera del XV secolo per le vie della cittadina savonese. Stand gastronomici, spettacoli in piazza, animazione, musica, sfilate e molto altro ancora per cinque giorni di festa attesa in tutta la val Bormida.

“E' una manifestazione che cresce ogni anno – commenta Paolo Lambertini, sindaco di Cairo Montenotte - e che, anche quest'anno, riserva grandi novità. Tra queste, l'introduzione del concerto del Trovatore che di fatto porta la lirica a Ferragna, come una sorta di apertura di Cairo Medievale. Tutto questo è realizzabile dove e quando c'è collaborazione fra associazioni del territorio e l'amministratore comunale. Solo così si ottengono risultati importanti come questo, con una manifestazione importante non solo per la nostra cittadina ma anche per tutta la Liguria e oltre”.