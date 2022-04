Torino-Lione, Italferr si aggiudica due gare per cantieri sul versante italiano

di Edoardo Cozza

La società di ingegneria di FS Italiane è infatti già coinvolta da tempo nella progettazione dell’opera, anche con la direzione dei lavori del tunnel di base

Italferr, società di ingegneria del Gruppo FS Italiane, si è aggiudicata due gare indette da TELT per due importanti cantieri sul versante italiano della Torino-Lione, la linea ferroviaria transfrontaliera AV/AC per merci e passeggeri in via di realizzazione.

Nel dettaglio, il raggruppamento ISP, guidato da Italferr e formato anche da Systra France e Pini Group, si è aggiudicato le due gare relative alla Direzione Lavori e Alta Sorveglianza per i lavori del tunnel di base del Moncenisio: i Cantieri Operativi C01- Tunnel di Interconnessione di Bussoleno e il Cantiere Operativo C02 – Opere all’Aperto nella Piana di Susa.

Il Cantiere Operativo CO1 riguarda la realizzazione di una sezione di interconnessione 3.6 km che, attraverso i Tunnel di Bussoleno (2 km), collega la nuova linea Torino-Lione alla linea storica RFI.

Il Cantiere Operativo CO2 riguarda invece la realizzazione di una tratta di 2.5 km che, attraversando la Piana di Susa, collega i Tunnel di Interconnessione all’imbocco lato Italia del Tunnel di Base.

Le opere previste comprendono anche lo scavalco del fiume Dora mediante dei ponti a struttura metallica, l’attraversamento dei sottoservizi e viabilità esistenti, la realizzazione dell’area tecnica a servizio della linea ed un’opzione relativa alla realizzazione della nuova Stazione Internazionale di Susa.

I lavori per la Torino-Lione, opera strategica che si trova nel cuore del Corridoio Mediterraneo della rete transeuropea TEN-T e che contribuirà a favorire in modo decisivo lo sviluppo del trasporto di merci su ferrovia, proseguono. La società di ingegneria del Gruppo FS Italiane è infatti già coinvolta da tempo nella progettazione dell’opera. Oltre alle due gare appena aggiudicate, Italferr è impegnata anche nelle attività di Direzione Lavori per il Tunnel di Base Lato Italia e Lato Francia.