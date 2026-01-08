Three Group Solutions completa la rete 5G per i porti di Felixstowe, Harwich International e London Thamesport

Three Group Solutions ha completato l’implementazione di una rete 5G privata per le attività di Hutchison Ports nel Regno Unito, presso il porto di Felixstowe, l’Harwich International Port e il London Thamesport, creando una delle piattaforme di connettività industriale più avanzate del Paese.

La nuova rete offre connettività ultra affidabile, ad alta capacità e bassa latenza per supportare l’automazione su larga scala, inclusi camion autonomi, gru telecomandate e applicazioni ad alto contenuto di dati, fondamentali per i piani di trasformazione digitale dei porti.

Il porto di Felixstowe è il porto container più grande e trafficato del Regno Unito, con Harwich International e London Thamesport che fanno parte dello stesso hub operativo di Hutchison Ports. Grazie alla fornitura di un’unica rete 5G privata che si estende su tutti e tre i siti, Three Group Solutions sta rafforzando la resilienza e le prestazioni di questa infrastruttura nazionale critica, aiutando al contempo Hutchison Ports ad aumentare l’efficienza, migliorare la sicurezza e supportare gli obiettivi di sostenibilità a lungo termine.

L’aggiornamento delle comunicazioni mission-critical in un ambiente portuale attivo ha richiesto una migrazione attentamente pianificata. Three Group Solutions ha progettato e realizzato la nuova rete 5G parallelamente al sistema 4G esistente, utilizzando blocchi diversi di spettro radio in modo che entrambe le reti potessero operare parallelamente senza interferenze. Ciò ha consentito lo spostamento di veicoli e macchinari in fasi controllate, con prestazioni monitorate e ottimizzate in ogni fase.

Graham Wilde, Responsabile Reti Private di Three Group Solutions, ha dichiarato: “Quando si ha a che fare con la connettività che mantiene in funzione il più grande porto container del Paese, non è possibile semplicemente disattivare una rete e riattivarne un’altra. Eseguendo i sistemi 4G e 5G in parallelo e spostando le risorse in più fasi, siamo stati in grado di garantire una transizione fluida senza interruzioni delle operazioni quotidiane”.

Un fattore chiave per l’aggiornamento è l’importante piano di implementazione di Hutchison Ports per l’introduzione di camion elettrici autonomi nel porto di Felixstowe, in sostituzione di una parte significativa della flotta diesel esistente. Questi veicoli richiedono connettività continua, bassissima latenza per interventi da remoto sicuri e la larghezza di banda necessaria per supportare più feed video in diretta quando gli operatori devono ispezionare una situazione in dettaglio.

Il precedente sistema 4G, pur essendo estremamente affidabile per la trasmissione di istruzioni di lavoro ai tablet nelle cabine dei veicoli, non è mai stato progettato per gestire queste esigenze su larga scala. La rete 5G privata di Three Group Solutions offre le prestazioni e la prevedibilità necessarie per la prossima generazione di operazioni autonome.

“L’automazione nei porti non significa licenziare le persone. Significa cambiare il lavoro che le persone svolgono”, ha aggiunto Wilde. “I ruoli diventano più sicuri, più vari e più attraenti, il che rende più facile reclutare e trattenere i talenti di cui i porti hanno bisogno per il futuro”.

Collaborando con un numero limitato di partner tecnologici specializzati, Three Group Solutions ha realizzato un’architettura 5G resiliente e scalabile con dual core, copertura radio sovrapposta e diversi collegamenti tra i tre porti. La rete si colloca interamente all’interno del perimetro di sicurezza informatica esistente di Hutchison Ports ed è progettata per mantenere le operazioni anche se singoli siti o torri vengono disattivati ​​per manutenzione o in caso di guasto.

Sebbene il trasporto orizzontale autonomo sia la prima applicazione importante, la piattaforma 5G privata è stata progettata per supportare un’ampia gamma di casi d’uso futuri. Questi potrebbero includere l’estensione del controllo remoto a più tipologie di macchinari, comprese le gru, l’implementazione di sensori per la manutenzione predittiva, l’utilizzo di droni per l’ispezione e il monitoraggio ambientale, o l’integrazione di analisi video e dati in tempo reale nei gemelli digitali delle operazioni portuali. Wilde ha commentato: “La capacità della nuova rete significa che le possibilità per il futuro sono limitate solo dall’immaginazione di ciò che si potrebbe fare”.

“Felixstowe, Harwich e Thamesport dispongono ora di una base 5G dedicata per il prossimo decennio di innovazione”, ha concluso Wilde. “Questo progetto dimostra come il 5G privato, fornito e gestito da Three Group Solutions, possa combinare resilienza, prestazioni e flessibilità su scala industriale. Non vediamo l’ora di aiutare Hutchison Ports a consolidare questo successo nel Regno Unito e oltre”.

