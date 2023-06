The Ocean Race, Pendibene: "L'arrivo a Genova sarà speciale"

Il “Fly By” di Kiel, ovvero il giro di boa organizzato dopo la partenza da Aarhus, ha attirato una folla enorme per festeggiare la flotta IMOCA. L'applauso della folla tedesca è andato soprattutto al Team Malizia di Boris Herrmann e a GUYOT environnement - Team Europe che a bordo ha l’olimpionico tedesco Robert Stanjek e il campione nazionale Phillip Kasüske.



Gli equipaggi dei VO65, intanto, stanno navigando verso sud e hanno superato la boa della Norvegia. Arrivo previsto per domenica a L'Aia. Gruppo compatto con WindWhisper Racing Team di Pablo Arrarte in testa tallonato da Team JAJO e Mirpuri / Trifork Racing Team. Vicinissimo alle prime posizioni anche AOR Team Genova e in quinta posizione Viva Mexico.

Terza in classifica dopo la prima tappa da Alicante a Capo Verde, alle spalle di WindWhisper Racing Team e Team JAJO, AOR Team Genova può contare su tre velisti italiani. Al fianco della confermatissima Cecilia Zorzi, salgono a bordo Claudia Rossi, skipper di esperienza che sembra volersi dedicare all’Oceano dopo tante classi e l’altura mediterranea, e Andrea Pendibene, velista e navigatore in forze alla Marina Militare. Capitano di Team Genova è l’austriaco Oliver Kobale, affiancato dai connazionali Raphael Hussl e Stefan Leitner (on board reporter). Gerwin Jansen (olandese) è lo skipper e tra le novità c’è anche la britannica Deborah Blair. Completano il team internazionale Jolbert van Dijk (olandese), Michael Seifarth (tedesco) e Michiel Goegebeur (belga).

“Sono onorato di essere a bordo”, ha spiegato prima della partenza Andrea Pendibene. “E’ una sfida avvincente e l’arrivo a Genova è per me speciale. La barca è performante e abbiamo lavorato molto in poche settimane per trovare l’amalgama tra di noi”.



"Sono entusiasta di tornare a partecipare a The Ocean Race", racconta Gerwin Jansen. "È stato difficile vedere le barche Imoca regatare negli Oceani del Sud senza di noi, ma abbiamo usato questo periodo per lavorare sodo e migliorare la barca e le vele. Con questi upgrade, siamo più competitivi che mai e pronti a dare la caccia ai leader. Siamo entusiasti della sfida che ci attende e vogliamo arrivare a Genova con una bella classifica per festeggiare in quella che è la nostra città adottiva”.