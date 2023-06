The Ocean Race, grande folla per l'arrivo delle imbarcazioni a L'Aia

Grande folla per l'arrivo delle barche di The Ocean Race a L'Aia. Il risultato è stato in dubbio fino agli ultimi istanti nella categoria Imoca con 11th Hour Racing Team, Team Holcim-PRB e Team Malizia che hanno navigato spalla a spalla per gran parte della mattinata di domenica nella fase finale della sesta tappa. Nei VO65, WindWhisper Racing Team ha allungato il suo vantaggio in testa alla classifica vincendo la seconda tappa della VO65 Sprint. Quarto posto per Team Genova che conquista punti utili per mantenere il terzo posto nella classifica generale.

L'avvicinamento finale all'Aia ha comportato un breve tratto di bolina in cui le barche hanno incrociato a pochi metri di distanza a ogni virata, ma 11th Hour Racing Team dello skipper Charlie Enright ha mantenuto i nervi saldi e ha effettuato l'ultima virata verso sud con un piccolo vantaggio che è riuscito a mantenere fino al traguardo.

"Hanno incrociato davanti a noi, in realtà eravamo dietro a circa 25-30 miglia dall'arrivo", ha detto Enright incredulo per l'intensità della regata. Ma un grande ringraziamento va a tutti coloro che sono a bordo, che non hanno mai rinunciato a lottare, che si sono impegnati e che ci hanno sempre creduto...".

Una raggiante Francesca Clapcich, intervistata in banchina appena scesa da 11th Hour Racing Team ha detto: "E' incredibile, la terza tappa di fila che vinciamo. Una tappa corta, solo 800 miglia, ma difficilissima. Quando le tappe sono così corte e costiere si sta vicini tutto il tempo, per tre giorni non si dorme, non si mangia… Però è una vittoria importantissima per il team perché estendiamo il vantaggio nella generale e siamo anche al comando del tie-breaker delle in-port. Bisogna rimanere concentrati per l'ultima tappa fino a Genova, ovviamente per me arrivare in testa in Italia sarebbe davvero un momento speciale".

Tra i VO65 sorride ancora WindWhisper Racing Team. Due vittorie di fila per il team, dopo la conquista della prima tappa da Alicante a Capo Verde a gennaio. "Naturalmente è importante vincere e, con il terzo posto di Team JAJO, abbiamo un po' di respiro in vista della regata finale verso Genova", ha dichiarato lo skipper Pablo Arrarte. "È stata una tappa molto impegnativa: in tre giorni abbiamo avuto tutto quello che ci si aspetta da una regata lunga. Sono orgoglioso del team e felice del risultato".

Mirpuri-Trifork Racing Team ha conquistato un meritato secondo posto rispetto agli eroi locali di Team JAJO, mentre AOR Team Genova ha preceduto Viva Mexico. WindWhisper Racing Team ha ora un margine di tre punti nella classifica della VO65 Sprint, ma la classifica è molto combattuta e l'arrivo a Genova sarà decisivo.





Classifica IMOCA dopo la Leg 6

1. 11th Hour Racing Team -- 33 punti

2. Team Holcim-PRB -- 31 punti

3. Team Malizia -- 27 punti

4. Biotherm -- 19 punti

5. GUYOT environnement - Team Europe - 2 punti





Classifica VO65 dopo la seconda tappa

1. WindWhisper Racing Team -- 12 punti

2. Team JAJO -- 9 punti

3. Austrian Ocean Racing powered by Team Genova -- 7 punti

4. Mirpuri/Trifork Racing Team -- 5 punti

5. Viva México -- 4 punti

6. Ambersail 2 -- 3 punti