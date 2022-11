Termosifoni accesi a Genova? No il 70% aspetta

Parlo con Sofia e mi dice che in casa sua, ad Albaro, i termosifoni sono ancora spenti. La stessa cosa avviene in tanti palazzi di Quarto, Quinto, Nervi, ma anche a Sturla o alla Foce. Insomma dove c'è piu sole e mare.



Eppure da martedi 8 novembre, Genova è stata autorizzata ad accendere il riscaldamento. Con una settimana di ritardo e sino al 7 aprile del prossimo anno. 15 giorni in meno all'anno per risparmiare.

Ma Genova è, di suo, risparmiosa. E allora, siccome fuori oscilliamo tra 12 e 18 gradi. Il 70% dei 18 mila palazzi genovesi ha tenuto le caldaie spente.

Altri, riferiscono gli Amministratori di Condominio, hanno scelto, per adesso, un orario ridotto. 2/3 ore al mattino attorno alle 6 e poi 5 ore al pomeriggio/sera dalle 17 quando fa buio, sino alle 22.



La legge consentirebbe 11 ore, a 19 gradi cioè uno in meno dello scorso anno. Ma si puo stare anche a 18, con una felpa, come fa Sofia.

Attenzione caldaia accesa, ma termosifoni spenti, è un errore , perché si consuma egualmente energia. Se ce una stanza lasciata fredda, perché non serve, tenete la porta chiusa, altrimenti il calore va via.

E soprattutto, se volete (anzi se giustamente, dovete) risparmiare, non tenete i caloriferi accesi e le finestre aperte. Sono manie del passato,che non vanno piu bene.