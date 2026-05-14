Telenord supera i 50 milioni di visualizzazioni mensili sui social

Il Gruppo editoriale Telenord oggi rappresenta un ecosistema multimediale completo: televisione regionale, Smart TV on demand, portale web di informazione, profili social su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube, oltre all’area Telenord Events & Media.

Nell'ultimo anno il gruppo — ha intrapreso un importante percorso di rinnovamento, investendo in nuovi studi tecnologici, grafiche all’avanguardia, format innovativi e contenuti sempre più trasversali: dalla cronaca allo sport, dalla politica all’economia, dalla cultura all’intrattenimento.

Parallelamente, sono stati consolidati i grandi Forum nazionali monotematici dedicati a porti e trasporti, energia, sostenibilità, sanità e sport, diventati appuntamenti di riferimento nel panorama dell’informazione e del confronto pubblico.

Dal 2026 Telenord ha compiuto un ulteriore passo avanti nella promozione e distribuzione dei propri contenuti multimediali, attraverso una presenza strutturata, costante e capillare sui principali social network: Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.

I risultati raggiunti, frutto di mesi di intenso lavoro quotidiano sul territorio, rappresentano per il Gruppo un motivo di grande soddisfazione: Telenord ha infatti superato i 50 milioni di visualizzazioni mensili sui social media.

Negli ultimi 28 giorni i dati registrati sono stati particolarmente significativi:

•⁠ ⁠52 milioni di visualizzazioni (+42% rispetto al mese precedente)

•⁠ ⁠1 milione di interazioni (+67,1%)

•⁠ ⁠+10.585 nuovi follower (+11,5%)

•⁠ ⁠154 mila follower complessivi

Numeri certificati direttamente dalle piattaforme social, che testimoniano la crescente capacità di Telenord di raggiungere pubblici sempre più ampi e diversificati.

Tra i contenuti news più seguiti spiccano:

•⁠ ⁠l’intervista della sindaca Silvia Salis ripresa dal The Guardian con 950 mila visualizzazioni;

•⁠ ⁠il tentativo di rapimento di un bambino a Sampierdarena con 858 mila visualizzazioni;

•⁠ ⁠la notizia dello spray urticante spruzzato in un negozio del centro di Genova con 549 mila visualizzazioni.

Straordinari anche i risultati dei contenuti video:

•⁠ ⁠la notte di Charlotte De Witte in piazza Matteotti ha raggiunto 1 milione di visualizzazioni;

•⁠ ⁠l’intervista alla sindaca Salis durante la Mezza Maratona di Genova ha totalizzato 1,7 milioni di visualizzazioni;

•⁠ ⁠la contestazione dei tifosi della Sampdoria a Bogliasco è stata vista 656 mila volte;

•⁠ ⁠il backstage de Il Derby del Lunedì con Francesco Flachi e Salvatore Soviero ha registrato 491 mila visualizzazioni;

•⁠ ⁠l’intervista esclusiva a Gino Paoli, riproposta in occasione della sua scomparsa, ha raggiunto 300 mila visualizzazioni.

Questi risultati confermano la forza di una filiera editoriale quotidiana fatta di notizie, video, approfondimenti e intrattenimento, che Telenord diffonde attraverso tutte le principali piattaforme digitali, mantenendo salda la propria identità di informazione libera e indipendente.

Con quasi 50 anni di storia televisiva alle spalle, Telenord continua così a evolversi, intercettando anche il pubblico più giovane e rafforzando il proprio ruolo nel panorama mediatico ligure e nazionale.

Un traguardo importante che non rappresenta un punto di arrivo, ma uno stimolo a crescere ancora.

Grazie a chi continua a scegliere un’informazione libera.

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