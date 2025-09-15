Tecnologie nucleari civili: a Genova il 4 ottobre la campagna nazionale Stand Up For Nuclear

Si terrà a Genova, il 4 ottobre, la settima edizione di Stand Up For Nuclear, organizzata dal Comitato Nucleare e Ragione, insieme alle associazioni Amici della Terra, Giovani Blu, Liberi Oltre le Illusioni, Riforma e Progresso e Women in Nuclear Italy,

Questa manifestazione è nata per promuovere presso l’opinione pubblica i benefici delle tecnologie nucleari civili nei settori energetico, medico-diagnostico, alimentare, industriale e della ricerca scientifica.

Sostenuta a livello mondiale da una rete di associazioni e organizzazioni no-profit indipendenti, l’iniziativa sta coinvolgendo circa quaranta città italiane.

