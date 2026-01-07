Teatro Nazionale di Genova, nuovo assetto: Livermore direttore unico, Bangura direttrice artistica junior

Nuovo assetto gestionale per il Teatro Nazionale di Genova. Il Consiglio d’Amministrazione ha nominato all’unanimità Davide Livermore direttore unico fino alla scadenza del mandato e, su sua proposta, Princess Isatu Hassan Bangura direttrice artistica junior (i due nella foto di Matilde Pisani).





La decisione è stata approvata nella serata di lunedì 5 gennaio 2026. La figura della direttrice artistica junior, introdotta nello Statuto in applicazione del decreto ministeriale del dicembre 2024, avrà il compito di affiancare la direzione nella progettualità artistica, favorendo il ricambio generazionale e la valorizzazione di nuovi talenti italiani e internazionali.





Il presidente del Teatro Nazionale di Genova, Alessandro Giglio, ha sottolineato come la nomina di Livermore consenta di unire visione artistica e competenze manageriali, mentre l’ingresso di Bangura rappresenta “un’apertura verso le nuove generazioni, l’internazionalità e la multiculturalità”.





Soddisfazione espressa anche da Livermore, che ha definito la scelta della giovane artista “un ponte tra Genova e il mondo” e un’opportunità per dialogare con un pubblico più giovane. Ha inoltre ringraziato Comune e Regione Liguria per il sostegno continuo alle politiche culturali del teatro.





Ventotto anni, nata in Sierra Leone e cresciuta nei Paesi Bassi, Princess Isatu Hassan Bangura è un’artista multidisciplinare di rilievo internazionale. Vincitrice nel 2024 del Theo d’Or, il più importante premio teatrale olandese, è stata protagonista di festival come Romaeuropa e la Biennale Teatro di Venezia. Nel suo nuovo ruolo intende sviluppare progetti condivisi con artisti under 35, rafforzare i legami europei e coinvolgere comunità finora poco presenti nella vita teatrale cittadina, costruendo a Genova una rete artistica aperta e internazionale.

