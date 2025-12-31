Tamponamento mortale in A26: disposta autopsia sulla vittima

La Procura di Genova ha disposto l’autopsia sul corpo di Christophe Thierry Mondesi, il conducente francese del pullman rimasto ucciso lunedì sera in un grave incidente sull’autostrada A26, nel quale sono rimaste ferite 23 persone. L’esame autoptico, affidato alla medico legale Francesca Fossati, sarà eseguito il 5 gennaio e servirà a chiarire le cause dell’incidente.





Secondo le prime ricostruzioni, il pullman avrebbe tamponato due mezzi pesanti all’interno di una galleria. Il pubblico ministero Federico Panichi intende accertare se la morte dell’autista sia stata conseguenza diretta dell’impatto oppure se l’uomo sia stato colpito da un malore improvviso che avrebbe poi provocato lo schianto.





La maggior parte dei feriti sono passeggeri del bus proveniente dalla Francia. I soccorsi, prestati dalle pubbliche assistenze della Valle Stura, hanno consentito il trasporto dei feriti negli ospedali genovesi: i casi più gravi al San Martino e al Galliera, gli altri al Villa Scassi e all’Evangelico di Voltri. Molti sono già stati dimessi, mentre alcuni ricoverati sono stati sottoposti a interventi chirurgici per la riduzione di fratture a braccia e gambe.

