Tamponamento in galleria A7, quattro chilometri di coda

Sulla A7 Serravalle-Genova tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova, il traffico è bloccato e ci sono 4 km di coda a partire da Ronco Scrivia, per un incidente al km 113. La coda si è formata dopo un tamponamento tra 3 auto all'interno della galleria Giovi sud.

Autostrade per l'Italia consiglia a chi è diretto verso Genova di percorrere la A26 Genova-Gravellona Toce. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e il soccorso sanitario e meccanico.

Code anche in A10: 2 km tra Genova Pegli e il bivio con l'A26 per un incidente e a tratti tra Genova Pra' e il bivio A10/A7 per traffico intenso.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.