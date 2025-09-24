Svizzera: sospeso piano settoriale per trasporto di merci sotterraneo in attesa di ulteriori ulteriori chiarimenti

Nel quadro della consultazione sul Piano settoriale dei trasporti, parte Trasporto di merci sotterraneo (SUG), i Cantoni principalmente interessati, ossia Zurigo, Argovia e Soletta, e la Città di Zurigo avevano espresso sul progetto di CST diverse riserve, concernenti tra le altre cose la problematica delle acque sotterranee, il volume di traffico nei siti degli hub e la gestione del materiale di scavo delle gallerie, e sollevato anche questioni di fondo.

Le osservazioni critiche scaturite dalla consultazione sono state integrate nel SUG adottato nel giugno 2025 dal Consiglio federale, che prenderà le decisioni definitive a livello territoriale sui singoli elementi del progetto solo una volta soddisfatte le necessarie condizioni.

Alla luce delle numerose riserve e questioni aperte, già nel febbraio 2025 il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) aveva incaricato CST di sottoporre il progetto a un’approfondita verifica esterna incentrata su finanziamento, benefici e fattibilità.

Il 22 settembre 2025 il DATEC ha analizzato i risultati della verifica con i Cantoni interessati, la Città di Zurigo e CST, con i primi tre che sono giunti alla conclusione che attualmente diverse condizioni fondamentali stabilite dalla legge sul trasporto di merci sotterraneo non sono soddisfatte, in particolare il finanziamento privato del progetto e quindi la minimizzazione dei rischi per la collettività. Per questo motivo, Confederazione e Cantoni hanno deciso di sospendere i lavori al piano settoriale. Non appena saranno chiariti i punti in sospeso, i lavori potranno riprendere.

Già l’8 settembre 2025 CST aveva comunicato che alle attuali condizioni giuridiche il progetto non poteva essere realizzato nel rispetto dei principi di economia aziendale.

