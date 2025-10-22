Svizzera: Consiglio federale aumenta il tetto massimo di finanziamento per 3 accordi di potenziamento ferroviario

Nella seduta del 22 ottobre 2025, il Consiglio federale ha aumentato il limite massimo di finanziamento di tre accordi con le FFS per l’ampliamento della rete ferroviaria.

Gli accordi servono ad attuare l’ampliamento ferroviario nell’ambito del programma “Sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria” (ZEB). L’adeguamento è dovuto ai maggiori costi per il progetto “Unbundling di Liestal” e per l’ampliamento della stazione ferroviaria di Friburgo, che ammontano complessivamente a circa 24 milioni di franchi. L’adeguamento finanzia anche l’inflazione e l’IVA maturate, per un importo pari a circa 167 milioni di franchi.

Il fabbisogno finanziario supplementare può essere coperto nell’ambito dei prestiti ZEB per un totale di 4,8 miliardi di franchi approvati dal Parlamento. Tale importo è incluso nella pianificazione finanziaria del Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (FII).

Il governo federale ha ora stanziato oltre il 95 percento dei fondi necessari per attuare il programma ZEB.

