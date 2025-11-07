Svizzera: aggiudicato l’appalto FFS per 116 nuovi treni al produttore Siemens Mobility

I primi treni a due piani, introdotti dalle FFS sulla rete S-Bahn di Zurigo a partire dal 1990, hanno contribuito al successo della S-Bahn di Zurigo. Dopo 40 anni di servizio, questi treni vengono ora sostituiti. Le FFS hanno indetto una gara d’appalto pubblica per l’appalto nel giugno 2024.

Le FFS hanno assegnato oggi al produttore Siemens Mobility l’appalto per 116 nuovi treni a due piani. 95 di questi treni saranno impiegati sulla rete S-Bahn di Zurigo a partire dagli anni 2030. 21 treni circoleranno nella Svizzera romanda sulla rete RER Vaud e sulla linea RE33 Martigny–Annemasse.

I veicoli sono destinati anche all’impiego in future espansioni del servizio. L’appalto prevede pertanto un’opzione per 84 veicoli aggiuntivi.

I nuovi treni a due piani sono progettati specificamente per soddisfare le esigenze dei pendolari, ma offrono anche un elevato livello di comfort per i viaggiatori di piacere. Grazie alle spaziose zone multifunzionali, i passeggeri possono salire e scendere rapidamente sui percorsi spesso molto brevi all’interno delle aree urbane. Allo stesso tempo, i viaggiatori di piacere con bagagli o con bambini hanno a disposizione più spazio.

I nuovi treni offrono molto più spazio. Ogni treno è lungo circa 150 metri e dispone di circa 540 posti a sedere e otto spaziose aree multiuso per i passeggeri in piedi o per riporre biciclette, bagagli e passeggini. Nelle ore di punta, i treni viaggiano in doppia trazione (300 metri) e offrono

45 posti a sedere in più e oltre il 30% di spazio in piedi in più rispetto ai treni pendolari a due piani (DPZ) di prima generazione della stessa lunghezza.

Inoltre, i nuovi treni offrono:

Gli ingressi ribassati in tutte le porte facilitano l’accesso a tutti i viaggiatori.

Maggiore comfort in prima classe grazie ai sedili regolabili, ai tavolini pieghevoli e al maggiore spazio per le gambe.

Le prese di corrente sui sedili di 1a e 2a classe consentono ai passeggeri di caricare i propri dispositivi mentre sono in viaggio; le zone multifunzionali offrono prese di corrente per ricaricare le biciclette elettriche.

Informazioni migliorate per i clienti nell’abitacolo grazie a schermi più grandi e numerosi; inoltre, una striscia luminosa sopra le porte indica il lato corretto dell’uscita.

Ulteriori punti di chiamata di emergenza in modo che i passeggeri possano richiedere rapidamente assistenza in caso di necessità.

Due bagni per treno, uno dei quali accessibile alle sedie a rotelle.

Ciò consente ai viaggiatori di utilizzare il tempo a bordo del treno in modo flessibile, per lavorare, rilassarsi o fare escursioni.

Le FFS hanno aggiudicato l’importante appalto in conformità alle disposizioni della legge sugli appalti pubblici (BöB/VöB). I criteri di aggiudicazione chiari e misurabili erano i costi di investimento, le spese d’esercizio, il rispetto delle specifiche, la qualità e i contratti di servizio.

Siemens Mobility ha presentato l’offerta più vantaggiosa ai sensi della legge sugli appalti pubblici e ha ottenuto i migliori risultati in termini di costi di investimento, spese operative (energia/manutenzione) e criteri di sostenibilità. Il volume di investimento ammonta a circa 2 miliardi di franchi svizzeri.

Con questo investimento le FFS rafforzano l’attrattiva del trasporto ferroviario e contribuiscono a una mobilità moderna, efficiente e sostenibile.

Siemens Mobility ha già costruito i collaudati treni a due piani di seconda generazione per la S-Bahn di Zurigo, che servono i clienti in modo affidabile dalla metà degli anni 2000; Siemens è uno dei maggiori datori di lavoro industriali in Svizzera. Il produttore vanta una vasta esperienza nella produzione e certificazione di treni passeggeri e ha recentemente completato con successo numerosi progetti in Europa, tra cui Germania, Austria, Belgio, Danimarca e Gran Bretagna.

