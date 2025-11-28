Svezia: Gruppo Škoda presenta il primo tram M31 modernizzato a Göteborg

Il Gruppo Škoda ha presentato ufficialmente il primo tram M31 completamente modernizzato per Västtrafik a Göteborg. Dopo aver completato con successo tutti i test di certificazione e operativi richiesti, il veicolo ha trasportato anche i suoi primi passeggeri, segnando una pietra miliare significativa nel programma di modernizzazione in corso. L’operatore del trasporto pubblico locale Göteborgs Spårvägar sta ora avviando il servizio regolare dei tram, con ulteriori unità attualmente in fase di ristrutturazione presso lo stabilimento produttivo del Gruppo Škoda a Ostrava, nella Repubblica Ceca.

“Vedere il primo tram M31 modernizzato qui a Göteborg pronto per il servizio è motivo di orgoglio per i nostri team. La giornata di oggi segna un traguardo importante per il trasporto pubblico di Göteborg. Con il primo tram M31 modernizzato, offriamo maggiore comfort, maggiore durata e maggiore affidabilità ai passeggeri in tutta la città”, ha dichiarato Martin Bednarz, Direttore dello Stabilimento di Produzione del Gruppo Škoda.

Il contratto prevede la modernizzazione completa di 79 tram M31, originariamente prodotti negli anni ’80, con l’obiettivo di prolungarne la durata di almeno 15 anni, migliorando significativamente il comfort, l’affidabilità e le condizioni di lavoro sia per i passeggeri che per i conducenti. Il processo include un completo rinnovamento degli esterni e degli interni del veicolo, un design rinnovato in linea con l’aspetto dell’attuale flotta di tram di Göteborg, nuovi rivestimenti dei sedili, un’illuminazione migliorata, sistemi di riscaldamento e aria condizionata potenziati e una rampa di accesso riprogettata per migliorarne l’accessibilità.

Anche i principali sistemi tecnici sono stati modernizzati, tra cui un nuovo sistema frenante elettroidraulico e nuovi azionamenti per le porte in sostituzione dei vecchi sistemi pneumatici. La cabina di guida è stata riprogettata con un layout più ergonomico, una migliore visibilità e comandi moderni, portando le condizioni di lavoro agli standard contemporanei.

“Stiamo investendo nel futuro del trasporto tranviario rinnovando completamente 79 tram M31, quasi tutto nuovo. Il design rinnovato, il comfort migliorato e una cabina di guida moderna consentiranno a questi amati tram di continuare a servire la città per molti anni a venire. È una spinta sia per i nostri passeggeri che per i macchinisti”, afferma Sara Ihrlund, responsabile dei servizi ferroviari e delle consegne di Västtrafik.

La modernizzazione della flotta tranviaria di Göteborg rappresenta un investimento strategico nel trasporto urbano sostenibile e a prova di futuro. Aggiornando e prolungando la durata dei veicoli esistenti, anziché sostituirli con unità completamente nuove, Västtrafik e il Gruppo Škoda stanno riducendo significativamente il consumo di materiali e l’impatto ambientale, preservando al contempo un elemento ben noto e apprezzato dell’identità del trasporto pubblico della città. Ulteriori veicoli modernizzati sono già in corso e le consegne continueranno nei prossimi anni, man mano che il Gruppo Škoda completerà i lavori sulla flotta rimanente a Ostrava.

