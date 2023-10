Subbuteo, lo storico gioco "genovese" piace ancora: Fiamme Azzurre Roma in testa al campionato nazionale

Piace ancora il "Subbuteo", il calcio da tavolo che ebbe grande diffusione in Italia negli anni Settanta partendo da Genova come il suo omologo con giocatori veri, per intuizione di Edilio Parodi, imprenditore di Manesseno che aveva ottenuto la licenza di importazione dalla britannica Waddington Games. Genovese era inoltre Stefano Beverini, uno dei primi campionissimi che avrebbe smesso presto per dedicarsi a una vita da studioso. Lo scorso anno la Nazionale italiana (Luca Colangelo, Matteo Ciccarelli, Daniele Bertelli, Saverio Bari, Claudio La Torre e Filippo Cubeta) ha vinto il campionato del mondo.

Al termine del girone d'andata dei Campionati Italiani di Calcio da Tavolo 2023/2024, nella serie A sono in testa le Fiamme Azzurre Roma che si candidano, anche quest'anno, quale formazione da battere per la conquista dello Scudetto. Dietro di loro gli Eagles Napoli ed il Barcellona Calcio Tavolo, appaiati a pari punti, e la F.lli Bari Reggio Emilia, ad una sola lunghezza dalle dirette inseguitrici della capolista. Sono i risultati del girone di andata dei Campionati Italiani di Calcio da Tavolo disputatosi al Palazzetto dello sport Bernardo Speca di San Benedetto del Tronto, che ha ospitato l'intero evento, organizzato, come di consueto, dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo dell'Organizzazione per l'Educazione allo Sport.

Alla manifestazione sportiva, la più importante del circuito agonistico del calcio in miniatura nazionale, hanno partecipato 48 club provenienti da tutta Italia (da Aosta a Palermo), per un totale di circa 300 giocatori presenti, tra i quali i migliori atleti al mondo di questa disciplina: tra gli altri, il Campione del Mondo Individuale Open in carica, Luca Colangelo, e lo spagnolo Carlos Flores, che poche settimane fa ha vinto il titolo di Campione d'Europa Individuale Open. Le squadre presenti hanno disputato le partite valide per i gironi di andata dei campionati di Serie A, Serie B e Serie C di Calcio da Tavolo. .Un'altra compagine capitolina, gli Spari Mmix Subbuteo, è attualmente in testa nel campionato cadetto, dove la situazione appare comunque molto equilibrata, con la sesta in classifica a soli cinque punti dall'attuale capolista. In Serie C, infine, spiccano il Foggia, solitario in testa al girone B, ed i Napoli Pirates ed il Sessana, prime, a pari punti, nel girone A. Per determinare la squadra vincitrice dello Scudetto e le varie promozioni e retrocessioni, bisognerà comunque attendere il girone di ritorno, che si disputerà nel weekend del 13 e 14 aprile 2024.

Il Subbuteo resiste ancora, malgrado il colpo al cuore inferto agli appassionati, in gran parte "boomers" ormai sessantenni, quando nel 2000 la statunitense Hasbro, dopo aver rilevato la Waddington Games, aveva deciso di non produrre più il Subbuteo considerandolo superato dai videogiochi. Ma la produzione è continuata, in Italia fino al 2003, grazie ad una licenza concessa ancora alla ditta Edilio Parodi, che aveva inoltre creato una nuova versione chiamata "Zëugo". E la leggenda del falco lodolaio continua.