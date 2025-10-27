Storico terzo servizio diretto tra il porto di Göteborg e l’Asia

Il 26 ottobre, la compagnia di navigazione francese CMA CGM ha lanciato un nuovo servizio diretto tra il porto di Göteborg e l’Asia. Insieme ai servizi operati da Maersk/Hapag-Lloyd e MSC, il porto dispone ora di tre linee dirette per container da e per l’Asia ogni settimana.

“È la prima volta nei 400 anni di storia del porto che offriamo tre servizi diretti da e per l’Asia, quindi ovviamente è un’esperienza speciale ed entusiasmante, ma anche logica. Gli scambi commerciali tra Svezia e Asia sono in crescita da molto tempo e, con tre scali settimanali da parte di tre diverse compagnie di navigazione, le condizioni per una crescita continua non sono mai state migliori”, afferma Claes Sundmark, Vicepresidente Vendite e Marketing del porto di Göteborg.

Nel 2024, circa 700.000 container sono stati spediti tra la Svezia e l’Asia, la maggior parte dei quali attraverso il porto di Göteborg. Le esportazioni consistono principalmente in prodotti forestali come carta, cartone, cellulosa e legname segato, nonché macchinari e componenti industriali. Le importazioni dall’Asia includono principalmente beni di consumo, abbigliamento, elettronica di consumo e prodotti alimentari.

La crescita degli scambi commerciali con l’Asia è anche un fattore importante per il porto di Göteborg che si avvia verso un nuovo anno record in termini di volumi di container.

All’inizio di questa primavera, MSC ha lanciato un nuovo servizio diretto per l’Asia. Poco dopo, Maersk e Hapag-Lloyd hanno modificato la loro cooperazione Gemini, passando dall’utilizzo di navette più piccole a grandi navi principali tra Göteborg e Bremerhaven, facendo di Göteborg il nuovo punto di partenza e di arrivo in Europa. Ora, CMA CGM è diventata la terza compagnia di navigazione o alleanza in un periodo di tempo relativamente breve a scegliere il porto di Göteborg come hub nordico per il traffico diretto in Asia. Tutte le compagnie fanno scalo al terminal container del porto di Göteborg, gestito da APM Terminals.

Il nuovo servizio toccherà i seguenti porti: Ningbo – Shanghai – Yantian – Singapore – Tangeri – Dunkerque – Southampton – Göteborg – Danzica – Le Havre – Southampton – Port Klang – Ningbo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.