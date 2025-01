Stati Uniti, Wright al Dipartimento dell'Energia: la missione dell'uomo scelto da Donald Trump

Donald Trump, presidente eletto degli Stati Uniti, ha annunciato la nomina di Chris Wright come prossimo capo del Dipartimento dell’Energia (DOE). Una scelta che segna un momento cruciale per la politica energetica americana, con l’ambizioso obiettivo di dimezzare i costi energetici entro 12 mesi. “Ridurre i costi energetici non è solo un vantaggio economico per le famiglie, ma una necessità per il nostro futuro energetico”, ha dichiarato Trump.

Tagli ai costi - Tra le priorità del DOE ci sono i programmi di incentivazione e assistenza per la riduzione dei costi energetici. Con un investimento di 8,8 miliardi di dollari nei programmi di incentivi per l’energia domestica, il Dipartimento prevede un risparmio annuo di un miliardo di dollari per i consumatori. Questi programmi hanno inoltre sostenuto oltre 50.000 posti di lavoro negli Stati Uniti. Oltre 3,4 milioni di cittadini americani hanno beneficiato di crediti per l’energia pulita e l’efficienza energetica domestica, per un totale di oltre 8 miliardi di dollari. Grazie ai rimborsi per l’acquisto e l’installazione di elettrodomestici efficienti, le famiglie trovano più accessibile il risparmio energetico. Inoltre, il programma di assistenza per la climatizzazione consente un risparmio medio di 372 dollari o più ogni anno per le famiglie idonee.

Sostegno all’industria - Il DOE punta anche a rafforzare la produzione manifatturiera nel settore energetico attraverso crediti fiscali e programmi di prestito. L’Ufficio dei Programmi di Prestito, ad esempio, sostiene tecnologie innovative per l’energia pulita attraverso garanzie sui prestiti. Tra le attività coperte vi sono la produzione di pannelli solari, carburanti sostenibili per l’aviazione e infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Il Credito Avanzato per la Produzione Manifatturiera, su cui il DOE ha fornito consulenza, ha incentivato investimenti per un totale di 89 miliardi di dollari nel settore energetico. Questo sostegno mira a consolidare la leadership americana nell’innovazione tecnologica e nella produzione di energia pulita.

Infrastrutture energetiche - Modernizzare le infrastrutture energetiche è un’altra sfida chiave. Dal 2023, il Dipartimento dell’Energia ha avviato 105 programmi di resilienza e innovazione per la rete elettrica in tutti i 50 stati e Washington, D.C. L’Ufficio per la Distribuzione della Rete gestisce oltre 22 miliardi di dollari di fondi federali destinati a migliorare la rete elettrica, garantendo energia affidabile, riducendo i costi e prevenendo interruzioni di corrente.

La sfida di Wright - Se confermato, Chris Wright dovrà mantenere in equilibrio interessi economici, occupazionali e ambientali. La sua capacità di proseguire i programmi del DOE che creano posti di lavoro, incentivano la produzione nazionale e rafforzano il ruolo degli Stati Uniti come leader globale dell’energia sarà cruciale per il successo della politica energetica dell’amministrazione Trump.

