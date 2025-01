Polonia, la Banca Europea per lo Sviluppo sigla un accordo con Bank Millenium per la transizione energetica

La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD) rafforza la sua presenza in Polonia con un accordo di securitizzazione sintetica e nuovi impegni di prestito con Bank Millenium. L’iniziativa mira a ottimizzare la capacità di finanziamento del sistema bancario e a sostenere la transizione verso un’economia verde.

Securitizzazione - La EBRD garantirà fino a 66 milioni di euro equivalenti in zloty polacchi sulla tranche mezzanina di una securitizzazione sintetica, attraverso una garanzia non finanziata. Il portafoglio sottostante comprende crediti granulari di piccole e medie imprese (PMI) e obbligazioni aziendali originate da Bank Millenium. Questa operazione rappresenta il secondo intervento della EBRD in Polonia nel settore della riduzione del rischio di capitale.

Innovazione - L'accordo include una funzione innovativa di ramp-up, che consente a Bank Millenium di aumentare le dimensioni del portafoglio securitizzato dopo la chiusura. Questa caratteristica mira a migliorare l'efficienza dei costi e a massimizzare i benefici di capitale, rendendo l'operazione una novità nel panorama finanziario polacco.

Obiettivi - Bank Millenium si è impegnata a reimpiegare la riduzione dei rischi ottenuta attraverso l’operazione per nuovi finanziamenti destinati alle PMI e alle imprese di medie dimensioni. Inoltre, il 150% del valore garantito dalla EBRD verrà utilizzato per progetti verdi, conformi ai criteri della Green Economy Transition (GET) della EBRD, tra cui energia rinnovabile ed efficienza energetica.

Regolamentazione - La transazione soddisfa i requisiti di trasferimento significativo del rischio (SRT) previsti dal Regolamento sui requisiti patrimoniali dell’Unione Europea e punta a ottenere l'idoneità agli standard semplici, trasparenti e standardizzati (STS), promuovendo maggiore trasparenza e standard elevati nelle operazioni.

Partnership - Attraverso questa collaborazione, la EBRD punta a diffondere l'adozione della struttura SRT in Polonia, un mercato dalle grandi potenzialità per la crescita e l'innovazione finanziaria. La struttura SRT si presenta come uno strumento trasformativo per migliorare la gestione del rischio, ottimizzare l'allocazione del capitale e rafforzare la resilienza finanziaria.

Impegno - La EBRD, che ha già investito quasi 15,4 miliardi di euro in Polonia, continua a perseguire priorità come la promozione di un'economia a basse emissioni di carbonio e il supporto al settore privato, con particolare attenzione alle PMI. L'accordo con Bank Millenium rappresenta un ulteriore passo verso il raggiungimento di questi obiettivi.

