Transizione energetica, le sfide del futuro e l'impegno di 2G Italia

Ospite di "Green Energy & Circular Economy" a Telenord, in un'intervista di Simone Galdi, il CEO di C2G Italia, Christian Manca, pha presentato l'azienda e raccontato i progetti di cogenerazione, una tecnologia sempre più centrale nella transizione energetica e nell'ottimizzazione delle risorse.

L'azienda - Da quasi trent'anni, 2G è un riferimento internazionale per i cogeneratori, grazie a innovazione e affidabilità. In particolar modo, da 10 anni 2G si rivolge alle aziende italiane offrendo la tecnologia tedesca più avanzata. Con un approccio basato su innovazione, efficienza e trasparenza, l’azienda continua a crescere e a dettare standard nel settore.

Efficienza – Al centro dell’operato di 2G c’è l’ottimizzazione delle risorse. Gli impianti offrono alti rendimenti energetici, una lunga durata e costi operativi contenuti. Questo non solo rappresenta un vantaggio economico per i clienti, ma contribuisce anche alla riduzione delle emissioni di CO₂, un obiettivo essenziale per il futuro del pianeta.

Sostenibilità – Le soluzioni 2G per la produzione combinata di energia elettrica e termica creano valore per clienti e azionisti, contribuendo al miglioramento delle condizioni ambientali. L’azienda si pone come esempio di come innovazione e crescita economica possano andare di pari passo con la tutela del pianeta. Con una visione orientata al futuro e una forte presenza globale, 2G dimostra come una strategia basata su principi chiari possa trasformare un’azienda in un punto di riferimento per la cogenerazione sostenibile.

