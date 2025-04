Orsini: sui dazi niente panico, dialogare uniti. "Energia è tema dei temi per le imprese. Serve un piano industriale"

"L’energia è il tema dei temi per la competitività delle imprese. E io sul nucleare dico certo che sì, ma va fatto subito". Così si è espresso il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenuto tra gli ospiti tecnici al congresso federale della Lega.

"Ci vuole coraggio e qui non può esserci un problema politico. È un problema di salvaguardia dell’Italia, non si può pensare che ci sia qualcuno sia contro perché oggi è l’unica via per salvare l’industria italiana e per mettere al centro i lavoratori".

"Come ha detto ieri il ministro Giorgetti, non facciamoci prendere dal panico. Vedendo Wall Street o Piazza Affari che bruciano soldi io dico: attenzione che qualcuno sta facendo grandi interessi, quindi fermiamoci perché stiamo bruciando soldi di capitalizzazione di imprese che vivono di economia reale, alcune che non producono negli Usa": così il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, rispondendo a una domanda sui dazi, ospite del congresso della Lega in corso a Firenze.