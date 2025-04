Nucleare, l’Italia ci prova e Genova diventa pilastro della sua strategia

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

All'evento organizzato da Il Sole 24ore "Transizione energetica e l'industria del nucleare 2025", sono intervenuti i protagonisti italiani del settore. Nella cornice della sede della Fondazione Riccardo Catelli, a Milano, dibattiti e tavole rotonde focalizzate sul mix energetico da mettere a punto per il nostro Paese. Ma si è parlato anche di Genova, come possibile punto di riferimento per la strategia nazionale dell’atomo.

Capitale del progresso - Ai microfoni di Telenord Fabrizio Fabbri, amministratore delegato di Ansaldo Energia, ha elencato i punti di forza della Lanterna verso questa prospettiva: “Genova ha Ansaldo che è un player sul nucleare, ha l'Istituto Nazionale di Saldatura, ha l'ITT, l'Istituto Tecnologico Italiano, ha il RINA: è quindi una collocazione naturale per quanto riguarda il progresso scientifico e industriale, in particolare sul nucleare. Penso che questo renderà Genova anche una capitale del progresso, della ricerca, della produzione e questo genererà ricchezza, con presenza universitaria di giovani. Siamo impegnati anche con Marco Bucci, il Presidente di Regione, che vede in questo una grande opportunità e non possiamo che esserne felici come attore”.

Nucleare marittimo - Andrea Bombardi, executive vicepresidente del RINA, ha sottolineato la centralità della città per lo sviluppo della propulsione delle navi, non soltanto in ambito mercantile: “Credo che Genova sia fondamentale nella strategia nucleare italiana perché vi hanno sede aziende coinvolte: Ansaldo, noi come RINA ma anche la parte militare di Fincantieri. Questi tre soggetti uniti stanno lavorando a progetti anche per il nucleare nel mondo marittimo. Ci sono competenze, ci sono tante attività da fare e questo nucleo di competenze che abbiamo a Genova può essere la base anche per portare in città le infrastrutture critiche necessarie. Genova può essere uno dei pilastri del nucleare in Italia”.

