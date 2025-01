Alteo punta sui Balcani, l'espansione dell'energia green nell'Est Europa

La società ungherese Alteo accelera la sua strategia di espansione nei mercati dell’Europa centrale e dei Balcani, con l’obiettivo ambizioso di raggiungere una capacità di energia rinnovabile tra i 1.500 e i 2.000 MW entro il 2030. Il piano mira a consolidare la leadership regionale nel settore della sostenibilità, esplorando opportunità in dieci Paesi, tra cui Croazia, Slovacchia e Serbia.

Espansione geografica – L'azienda ha delineato un piano che si concentra principalmente su Croazia, Slovacchia e Serbia, considerati i mercati più promettenti. Tuttavia, Alteo guarda oltre, con interessi a lungo termine in Repubblica Ceca, Polonia, Romania e altre nazioni balcaniche. L’obiettivo è creare una rete diversificata e integrata che possa rispondere alla crescente domanda di energia verde nella regione.

Obiettivi ambiziosi – La strategia prevede di costruire una capacità di generazione rinnovabile significativa, sfruttando fonti come eolico, solare e biomasse. “La nostra visione è diventare leader regionale nella sostenibilità entro il 2030, esportando soluzioni all'avanguardia per la produzione di energia e l’economia circolare,” ha dichiarato il CEO Attila Chikán Jr.

Sostenibilità e sinergie – Alteo punta anche a ottimizzare la gestione dell’energia, sfruttando le sinergie create all’interno della sua struttura proprietaria. Tra i principali azionisti figura MOL, colosso petrolifero ungherese, che potrebbe offrire un supporto cruciale per il mantenimento e le operazioni dei nuovi impianti.

Prospettive future – L’impegno per la sostenibilità non si limita alla produzione di energia. Alteo intende promuovere anche soluzioni integrate per l’economia circolare, posizionandosi come partner innovativo in un mercato in rapida evoluzione. Con la domanda di energia rinnovabile in costante crescita, la competizione nella regione potrebbe intensificarsi, ma Alteo sembra determinata a giocare un ruolo di primo piano.

Scenari regionali – L’attenzione su mercati come quelli dei Balcani non è casuale. Questi Paesi rappresentano un’opportunità per sviluppare infrastrutture energetiche moderne, approfittando di un contesto normativo sempre più favorevole alle energie rinnovabili. Tuttavia, rimangono sfide legate alla complessità burocratica e agli investimenti iniziali richiesti.

Con questa strategia, Alteo conferma la volontà di posizionarsi non solo come leader nel mercato ungherese ma come attore chiave nell'intero panorama energetico dell’Europa centrale e sud-orientale.

