Moldavia, Premier Energy amplia la capacità fotovoltaica con un nuovo impianto da 10 MW

Premier Energy, azienda leader sul mercato rumeno per i servizi di aggregazione degli impianti ad energia rinnovabile, ha completato un impianto fotovoltaico da 10 MW nella Repubblica di Moldavia, incrementando la capacità di produzione solare nel paese ex sovietico.

La sede – Premier Energy, attraverso la sua controllata Navitas, ha annunciato la conclusione di un nuovo impianto fotovoltaico da 10 MW nei pressi di Cismichioi, località a ridosso della frontiera con l'Ucraina, ma situata anche a pochissimi chilometri dal Danubio che segna il confine con la Romania. Il progetto ha richiesto un investimento di circa 380.000 euro per ogni MW di capacità, raggiungendo la piena operatività entro la fine di dicembre 2024.

L'espansione – Con questo impianto, la capacità fotovoltaica complessiva di Premier Energy in Moldavia raggiunge i 28 MW. L'azienda, già presente nella distribuzione di energia elettrica nel paese, ha investito ulteriormente nello sviluppo di energie rinnovabili per supportare l’autosufficienza energetica della regione. Solo nel 2024, infatti, Premier Energy ha completato la costruzione di 24 MW di nuovi impianti fotovoltaici.

Sostenibilità e strategia – L’ampliamento delle infrastrutture fotovoltaiche in Moldavia rientra nella strategia più ampia del gruppo, che mira a potenziare la produzione di energia rinnovabile nel Sud-Est Europa. Con oltre 1.000 MW di capacità rinnovabile tra impianti di proprietà, gestiti o in fase di sviluppo, Premier Energy consolida il suo ruolo di protagonista nella transizione energetica nella regione.

Ruolo regionale – Il gruppo, attivo principalmente in Romania e Moldavia, è il terzo maggiore distributore e fornitore di gas naturale in Romania e il principale operatore nel settore dell'elettricità in Moldavia. Questa posizione di leadership consente a Premier Energy di essere un attore chiave per il raggiungimento degli obiettivi energetici e ambientali nei paesi in cui opera.

Prospettive future – In un contesto globale che richiede sempre più investimenti nelle energie rinnovabili, l’approccio integrato di Premier Energy rappresenta un modello di riferimento. L'espansione della capacità fotovoltaica non solo contribuisce a ridurre le emissioni, ma favorisce anche la stabilità energetica in una regione storicamente dipendente da importazioni. Con l’impianto di Cismichioi, la Moldavia compie un ulteriore passo verso l’autosufficienza energetica, mentre Premier Energy rafforza la propria leadership nel settore delle energie rinnovabili nel Sud-Est Europa.

L'azienda - Fondata nel 2012, Premier Energy Group si impegna nella crescita, nello sviluppo e nella sostenibilità, continuando la sua evoluzione attraverso fusioni e acquisizioni strategiche, e ampliando competenze e aree di business. Premier Energy dichiara di voler guidare la transizione verso soluzioni energetiche più pulite e più ecologiche.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.